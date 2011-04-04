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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1847184818491850

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 231
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
26
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 22:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  slktym007 написав:Курс конвертации доллар-гривна имелось ввиду
смотрите карточные курсы банков.
Я в пятницу оплачивал с карты привата по курсу 41,32 (сейчас 41,49)
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:44

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Лідери банківського ринку в першій половині 2024 року

На вашу думку, чому не відбулося суттєвих змін в ТОП-5. І чому саме цим банкам населення довіряє свої гроші?
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:49

  otshelnick1 написав:
  slktym007 написав:Курс конвертации доллар-гривна имелось ввиду
смотрите карточные курсы банков.
Я в пятницу оплачивал с карты привата по курсу 41,32 (сейчас 41,49)

В общем оплатил Глобусом. Списало мне по курсу 43,78. Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  slktym007 написав:В общем оплатил Глобусом. Списало мне по курсу 43,78. Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом
глобус ещё тот жлобус)
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:29

Уряд хоче провести постанову про кешбек

Ярослав Железняк

Ось механізм як воно буде працювати на 3 млрд:
«Кешбек нараховується в розмірі 10 % вартості товарів
українського виробництва, придбаних покупцем у попередньому
(звітному) місяці.
Сума кешбеку одному покупцю за придбані у попередньому місяці
товари українського виробництва не може бути меншою, ніж 2 гривні, та
не може перевищувати 3000 гривень.»

До речі, про кешбек… Якщо я правильно читаю додаток то цим рішенням Уряд «розпакує» банківську таємниці і отримає всю інформацію по руху грошей на картці/рахунку тих фізиків, хто захоче прийняти участь))) В тому числі податкова)

Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:35

Re: Байки про банки і не тільки....

получается, людей обманывают?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:17

  slktym007 написав:В общем оплатил Глобусом. Списало мне по курсу 43,78. Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.

А как видно, что списало именно по такому курсу? Сообщение такое прислало? По сумме уменьшения баланса на карте сразу после покупки курс не определить потому, что может быть и блокировка нескольких процентов сверху от суммы покупки, которую потом возвращают. Например, Укргаз так практикует. Так-то курс продажи по картам 41.55 на сегодня.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:30

  moveton написав:
  slktym007 написав:В общем оплатил Глобусом. Списало мне по курсу 43,78. Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.

А как видно, что списало именно по такому курсу? Сообщение такое прислало?

В приложении, если нажать на операцию пишет такой курс. На ветке Глобуса было предположение, что они через евро считают.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:01

  slktym007 написав:В приложении, если нажать на операцию пишет такой курс. На ветке Глобуса было предположение, что они через евро считают.

Зачем же предположение? Это сам Глобус официально пишет:
Наприклад, при розрахунку гривневою карткою у валюті, відмінній від євро (EUR), буде проведено конвертацію цієї валюти у євро (EUR), згідно з курсом МПС і списано з рахунку в гривні (UAH) за курсом встановленим банком.

Т.е. та же система, что и у Тазика. Но я думал, что раз они курс доллара пишут, то он из этой формулы и выводится. Может и нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:06

Re: Байки про банки і не тільки....

slktym007 написав:
  otshelnick1 написав:
  slktym007 написав:Курс конвертации доллар-гривна имелось ввиду
смотрите карточные курсы банков.
Я в пятницу оплачивал с карты привата по курсу 41,32 (сейчас 41,49)

В общем оплатил Глобусом. Списало мне по курсу 43,78. Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.
Це ви ще Укрсибом не платили
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