Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2024 17:31
greenozon
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:55
свіжий депо-огляд, малі
банки
greenozon
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:31
Коллеги, а кто-то здесь оплачивал картой?
Это платеж или перевод?
https://elmir.ua/oplata.html
la9
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:46
Платеж. КБ от Альянса начислен
la9
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З нами з: 02.07.09
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Подякували: 89 раз.
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