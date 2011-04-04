|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2024 17:31
Нардепи та їхні 6 тисяч помічників
Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:55
свіжий депо-огляд, малі
Додано: Суб 24 сер, 2024 18:31
Коллеги, а кто-то здесь оплачивал картой?
Это платеж или перевод?
Додано: Суб 24 сер, 2024 18:46
Платеж. КБ от Альянса начислен
Додано: Пон 26 сер, 2024 17:29
У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|