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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2024 17:31
Нардепи та їхні 6 тисяч помічників
Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:55
свіжий депо-огляд, малі
Додано: Суб 24 сер, 2024 18:31
Коллеги, а кто-то здесь оплачивал картой?
Это платеж или перевод?
Додано: Суб 24 сер, 2024 18:46
Платеж. КБ от Альянса начислен
Додано: Пон 26 сер, 2024 17:29
У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.
Додано: Пон 26 сер, 2024 21:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Вітаю. Прошу поради. Особа >60 має паспорт книжечку і закордонного немає. Бажає з депозитів перейти у ОВДП. Питання- оформити чи айді чи закордонний (звісно додаткова оплата) для оформлення ОВДП через Дію, чи оформлювати ОВДП по старому паспорту через банки? Який варіант вигідніше, краще, простіше і чому? Подякую від згаданої Особи.
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