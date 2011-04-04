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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1848184918501851

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 231
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
26
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:31

Нардепи та їхні 6 тисяч помічників
https://youcontrol.com.ua/data-research ... michnykiv/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:55

свіжий депо-огляд, малі

банки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:31

Коллеги, а кто-то здесь оплачивал картой?
Это платеж или перевод?
https://elmir.ua/oplata.html
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:46

  la9 написав:Коллеги, а кто-то здесь оплачивал картой?
Это платеж или перевод?
https://elmir.ua/oplata.html

Платеж. КБ от Альянса начислен
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:29

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Вітаю. Прошу поради. Особа >60 має паспорт книжечку і закордонного немає. Бажає з депозитів перейти у ОВДП. Питання- оформити чи айді чи закордонний (звісно додаткова оплата) для оформлення ОВДП через Дію, чи оформлювати ОВДП по старому паспорту через банки? Який варіант вигідніше, краще, простіше і чому? Подякую від згаданої Особи.
valya
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