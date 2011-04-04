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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2024 17:31
Нардепи та їхні 6 тисяч помічників
Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:55
свіжий депо-огляд, малі
Додано: Суб 24 сер, 2024 18:31
Коллеги, а кто-то здесь оплачивал картой?
Это платеж или перевод?
Додано: Суб 24 сер, 2024 18:46
Платеж. КБ от Альянса начислен
Додано: Пон 26 сер, 2024 17:29
У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.
Додано: Пон 26 сер, 2024 21:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Вітаю. Прошу поради. Особа >60 має паспорт книжечку і закордонного немає. Бажає з депозитів перейти у ОВДП. Питання- оформити чи айді чи закордонний (звісно додаткова оплата) для оформлення ОВДП через Дію, чи оформлювати ОВДП по старому паспорту через банки? Який варіант вигідніше, краще, простіше і чому? Подякую від згаданої Особи.
Додано: Вів 27 сер, 2024 03:23
Это лучше профильную тему почитать и в ней и задавать, если ещё останутся вопросы. Вкратце: ограничение выбора выглядит странным потому, что все не банковские брокеры и дилеры позволяют онбординг и через бумажный паспорт и продадут по той же цене, что и в Дие. При этом расчёт с брокером/дилером вряд ли у кого-то практикуется налом, так что "оформление через банк" по-любому какое-то будет.
Додано: Вів 27 сер, 2024 11:24
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки банків можуть долучитись до державної програми «Національний кешбек» — прогноз банкіра
Як Ви ставитися до цієї програми уряду? Чи плануєте залучатися?
Додано: Вів 27 сер, 2024 11:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Одне не розумію: нащо городити ще одну картку, а не використовувати єПідтримку?
Додано: Вів 27 сер, 2024 12:03
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