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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 сер, 2024 12:25
valya написав:
Вітаю. Прошу поради. Особа >60 має паспорт книжечку і закордонного немає. Бажає з депозитів перейти у ОВДП. Питання- оформити чи айді чи закордонний (звісно додаткова оплата) для оформлення ОВДП через Дію, чи оформлювати ОВДП по старому паспорту через банки? Який варіант вигідніше, краще, простіше і чому? Подякую від згаданої Особи.
Я оформлювалась у Сенсі спочатку намагалась через дію (є закордонний паспорт) але у мене не вийшло. Потім зателефонувала менеджер і через відео дзвінок мене оформила (Я висилала фото паспорта та коду). Зробила фото мого паспорта-книжечки на моєму фоні, як в Приваті. І все.
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