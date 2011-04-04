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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1849185018511852

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 232
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
26
В двох
13%
29
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:25

  valya написав:Вітаю. Прошу поради. Особа >60 має паспорт книжечку і закордонного немає. Бажає з депозитів перейти у ОВДП. Питання- оформити чи айді чи закордонний (звісно додаткова оплата) для оформлення ОВДП через Дію, чи оформлювати ОВДП по старому паспорту через банки? Який варіант вигідніше, краще, простіше і чому? Подякую від згаданої Особи.


Я оформлювалась у Сенсі спочатку намагалась через дію (є закордонний паспорт) але у мене не вийшло. Потім зателефонувала менеджер і через відео дзвінок мене оформила (Я висилала фото паспорта та коду). Зробила фото мого паспорта-книжечки на моєму фоні, як в Приваті. І все.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:05

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ встановив ліміт на суму переказів з «карти на карту»: деталі

Чому не 100 тис.? Таке рішення сприятиме вирішенню проблем, які визначив НБУ? Які негативні наслідки НБУ міг не передбачити?
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:15

🏦 Нові ліміти на P2P перекази з 1 жовтня 2024

Національний банк України з 1 жовтня 2024 року вводить тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів з «карти на карту» між фізичними особами. Ліміт триватиме пів року і стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб. Це обмеження спрямоване на запобігання використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях, зокрема через «дропи» – людей, які передають свої банківські реквізити для використання у схемах відмивання грошей. Ліміт не вплине на волонтерів, які відповідають певним критеріям. НБУ планує додаткові заходи, зокрема законодавчі зміни, для посилення боротьби з нелегальними фінансовими схемами.

ℹ️ Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Тобто якщо у вас 10 банків, то по кожному окремий ліміт.

Ліміти не застосовуються
• до волонтерів
• до переказів між власними рахунками в межах банку та до переказів юридичних осіб
• до IBAN переказів
• до осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження

Джерело

#перекази #нбу #ліміти | Чат
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 09:32

дефолт підкрався незамітно...

https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/27/718555/

:!: :!: :?: :?: :idea:
greenozon
 
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