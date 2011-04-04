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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 сер, 2024 12:25
valya написав:
Вітаю. Прошу поради. Особа >60 має паспорт книжечку і закордонного немає. Бажає з депозитів перейти у ОВДП. Питання- оформити чи айді чи закордонний (звісно додаткова оплата) для оформлення ОВДП через Дію, чи оформлювати ОВДП по старому паспорту через банки? Який варіант вигідніше, краще, простіше і чому? Подякую від згаданої Особи.
Я оформлювалась у Сенсі спочатку намагалась через дію (є закордонний паспорт) але у мене не вийшло. Потім зателефонувала менеджер і через відео дзвінок мене оформила (Я висилала фото паспорта та коду). Зробила фото мого паспорта-книжечки на моєму фоні, як в Приваті. І все.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 17:05
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇НБУ встановив ліміт на суму переказів з «карти на карту»: деталі
Чому не 100 тис.? Таке рішення сприятиме вирішенню проблем, які визначив НБУ? Які негативні наслідки НБУ міг не передбачити?
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Додано: Вів 27 сер, 2024 17:15
🏦 Нові ліміти на P2P перекази з 1 жовтня 2024
Національний банк України з 1 жовтня 2024 року вводить тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів з «карти на карту» між фізичними особами. Ліміт триватиме пів року і стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб. Це обмеження спрямоване на запобігання використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях, зокрема через «дропи» – людей, які передають свої банківські реквізити для використання у схемах відмивання грошей. Ліміт не вплине на волонтерів, які відповідають певним критеріям. НБУ планує додаткові заходи, зокрема законодавчі зміни, для посилення боротьби з нелегальними фінансовими схемами.
ℹ️ Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Тобто якщо у вас 10 банків, то по кожному окремий ліміт.
Ліміти не застосовуються
• до волонтерів
• до переказів між власними рахунками в межах банку та до переказів юридичних осіб
• до IBAN переказів
• до осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження
Джерело
#перекази #нбу #ліміти | Чат
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