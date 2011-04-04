Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
valya написав:Вітаю. Прошу поради. Особа >60 має паспорт книжечку і закордонного немає. Бажає з депозитів перейти у ОВДП. Питання- оформити чи айді чи закордонний (звісно додаткова оплата) для оформлення ОВДП через Дію, чи оформлювати ОВДП по старому паспорту через банки? Який варіант вигідніше, краще, простіше і чому? Подякую від згаданої Особи.
Я оформлювалась у Сенсі спочатку намагалась через дію (є закордонний паспорт) але у мене не вийшло. Потім зателефонувала менеджер і через відео дзвінок мене оформила (Я висилала фото паспорта та коду). Зробила фото мого паспорта-книжечки на моєму фоні, як в Приваті. І все.
Національний банк України з 1 жовтня 2024 року вводить тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів з «карти на карту» між фізичними особами. Ліміт триватиме пів року і стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб. Це обмеження спрямоване на запобігання використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях, зокрема через «дропи» – людей, які передають свої банківські реквізити для використання у схемах відмивання грошей. Ліміт не вплине на волонтерів, які відповідають певним критеріям. НБУ планує додаткові заходи, зокрема законодавчі зміни, для посилення боротьби з нелегальними фінансовими схемами.
ℹ️ Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Тобто якщо у вас 10 банків, то по кожному окремий ліміт.
Ліміти не застосовуються • до волонтерів • до переказів між власними рахунками в межах банку та до переказів юридичних осіб • до IBAN переказів • до осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження
Постановою передбачено низку критеріїв до волонтерської діяльності, у разі відповідності яким ліміти не будуть застосовуватися:
🔸 фізична особа-користувач офіційно зареєстрована як волонтер;
🔸 проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи-користувача в надавачі платіжних послуг;
🔸 фізична особа-користувач подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів;
🔸 фізична особа-користувач надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшоговикористання зібраних коштів;
🔸 інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та мережі Інтернет шляхом зіставлення з іншою наявною в надавача платіжних послуг інформацієюпідтверджує здійснення фізичною особою-користувачем волонтерської діяльності та мету зборів, що проводяться в межах волонтерської діяльності.
Ну, тут уже перебір.
Не знаю, як проводили спільні зустрічі НБУ і волонтери, як погодились на такі критерії⁉️
НА МІЙ ПОГЛЯД ДОСТАТНЬО БУЛО Б ЄДИНОГО КРИТЕРІЮ: ОСОБА МАЄ БУТИ ЗАРЕЄСТРОВАНА ОФІЦІЙНО ЯК ВОЛОНТЕР
📈 Інфляція іs back - темпи зростання цін очікувано пришвидшилися з травня й прискорення дещо перевищило наші прогнози. Індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 5.4% у липні, піднявшись із 3.3% у травні. Що сталося і чи чекати на повернення двознакової інфляції?
🧮 Різке зростання ІСЦ у червні (+2.2% місяць до місяця) було переважно обумовлене збільшенням тарифів на електроенергію для населення. Вплив цього підвищення на ІСЦ був вищим за очікування, що, ймовірно, пояснюється переглядом структури споживчого кошика. Інфляція прогнозовано прискорюватиметься надалі у 2-й половині 2024 року в силу кількох факторів.
🌾 Перш за все, літня посуха негативно вплинула на врожай, тож ціни на харчові продукти почали зростання в річному вимірі, хоча протягом 2-го кварталу 2024 року вони залишалися нижчими за торішні показники.
⚡ По-друге, окрім вищої вартості агропродукції, сектор харчової промисловості зазнає збільшення витрат через блекаути та необхідність використовувати дорожчі альтернативні джерела електроенергії. Перебої з постачанням електроенергії також є значною проблемою для сегмента малого та середнього бізнесу.
💸 По-третє, ефекти поступової девальвації гривні, хоч і не є зараз значними, поступово переносяться на споживчі ціни.
📥 Новий інфляційний ризик – це очікуване підвищення податків. Уже схвалено підвищення акцизного збору на пальне. Уряд, ймовірно, також спробує підвищити ПДВ на 2-4 відсоткових пункти із поточних 20%. Велика частина цього приросту податків може бути перенесена на споживчі ціни. Водночас можливе зростання військового збору на зарплати із 1.5% до 5.0% дещо знизить дохід населення й послабить внутрішній попит, а отже, й інфляційний тиск.
➡️ З урахуванням нової інформації, ми погіршуємо наш прогноз інфляції наприкінці 2024 року до 7.8% порівняно з нашим попереднім прогнозом 6.4%. Інфляція продовжить прискорюватися й у 1-му кварталі 2025, проте залишатиметься однознаковою. Ми залишаємо наш прогноз інфляції наприкінці 2025 року без змін – на рівні 8.0%. Це означає, що реальні процентні ставки за депозитами та іншими фінансовими інструментами залишатимуться додатними.
20 серпня Кабінет Міністрів України затвердив програму «Національний кешбек», яка починає діяти з 2 вересня 2024 року.
📊 Програма передбачає, що громадяни можуть отримати компенсацію у розмірі 10% за куплені українські товари, які беруть участь у програмі. Проте кешбек не нараховуватиметься на підакцизні товари.
Для отримання кешбеку потрібно: 1. Купити товари українського виробництва 2. Оплатити у безготівковий спосіб 3. Відкрити спеціальний рахунок та отримати фізичну чи віртуальну карту. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку Дія обрати послугу Національний кешбек.
💸 Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.
👋🏼 Використати кешбек можна на послуги - медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбека - 3 тис. грн за місяць.
🌃 Учать у програмі цілком добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин.ю або це також можна буде перевірити на сайті програми.
Національний кешбек: які супермаркети візьмуть участь
З 2 вересня в Україні стартує виплата національного кешбеку. Можна буде отримати 10% вартості куплених українських товарів. До програми долучилися торгівельні мережі "АТБ", "Сільпо", "Новус", "Варус" та "Ашан". Про це повідомила виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петровська, пише Forbes. Отримуватимуть кешбек будуть не всі покупці, а лише ті, хто зареєструвався у програмі. Будуть доплачувати за купівлю виключно тих товарів, чиї виробники приєдналися до програми кешбеку.