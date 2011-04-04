sens написав:
📈 Інфляція іs back - темпи зростання цін очікувано пришвидшилися з травня й прискорення дещо перевищило наші прогнози. Індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 5.4% у липні, піднявшись із 3.3% у травні. Що сталося і чи чекати на повернення двознакової інфляції?
🧮 Різке зростання ІСЦ у червні (+2.2% місяць до місяця) було переважно обумовлене збільшенням тарифів на електроенергію для населення. Вплив цього підвищення на ІСЦ був вищим за очікування, що, ймовірно, пояснюється переглядом структури споживчого кошика. Інфляція прогнозовано прискорюватиметься надалі у 2-й половині 2024 року в силу кількох факторів.
🌾 Перш за все, літня посуха негативно вплинула на врожай, тож ціни на харчові продукти почали зростання в річному вимірі, хоча протягом 2-го кварталу 2024 року вони залишалися нижчими за торішні показники.
⚡ По-друге, окрім вищої вартості агропродукції, сектор харчової промисловості зазнає збільшення витрат через блекаути та необхідність використовувати дорожчі альтернативні джерела електроенергії. Перебої з постачанням електроенергії також є значною проблемою для сегмента малого та середнього бізнесу.
💸 По-третє, ефекти поступової девальвації гривні, хоч і не є зараз значними, поступово переносяться на споживчі ціни.
📥 Новий інфляційний ризик – це очікуване підвищення податків. Уже схвалено підвищення акцизного збору на пальне. Уряд, ймовірно, також спробує підвищити ПДВ на 2-4 відсоткових пункти із поточних 20%. Велика частина цього приросту податків може бути перенесена на споживчі ціни. Водночас можливе зростання військового збору на зарплати із 1.5% до 5.0% дещо знизить дохід населення й послабить внутрішній попит, а отже, й інфляційний тиск.
➡️ З урахуванням нової інформації, ми погіршуємо наш прогноз інфляції наприкінці 2024 року до 7.8% порівняно з нашим попереднім прогнозом 6.4%. Інфляція продовжить прискорюватися й у 1-му кварталі 2025, проте залишатиметься однознаковою. Ми залишаємо наш прогноз інфляції наприкінці 2025 року без змін – на рівні 8.0%. Це означає, що реальні процентні ставки за депозитами та іншими фінансовими інструментами залишатимуться додатними.
📁 Кінець війни тільки сниться