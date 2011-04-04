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sens написав:📈 Інфляція іs back - темпи зростання цін очікувано пришвидшилися з травня й прискорення дещо перевищило наші прогнози. Індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 5.4% у липні, піднявшись із 3.3% у травні. Що сталося і чи чекати на повернення двознакової інфляції?
🧮 Різке зростання ІСЦ у червні (+2.2% місяць до місяця) було переважно обумовлене збільшенням тарифів на електроенергію для населення. Вплив цього підвищення на ІСЦ був вищим за очікування, що, ймовірно, пояснюється переглядом структури споживчого кошика. Інфляція прогнозовано прискорюватиметься надалі у 2-й половині 2024 року в силу кількох факторів.
🌾 Перш за все, літня посуха негативно вплинула на врожай, тож ціни на харчові продукти почали зростання в річному вимірі, хоча протягом 2-го кварталу 2024 року вони залишалися нижчими за торішні показники.
⚡ По-друге, окрім вищої вартості агропродукції, сектор харчової промисловості зазнає збільшення витрат через блекаути та необхідність використовувати дорожчі альтернативні джерела електроенергії. Перебої з постачанням електроенергії також є значною проблемою для сегмента малого та середнього бізнесу.
💸 По-третє, ефекти поступової девальвації гривні, хоч і не є зараз значними, поступово переносяться на споживчі ціни.
📥 Новий інфляційний ризик – це очікуване підвищення податків. Уже схвалено підвищення акцизного збору на пальне. Уряд, ймовірно, також спробує підвищити ПДВ на 2-4 відсоткових пункти із поточних 20%. Велика частина цього приросту податків може бути перенесена на споживчі ціни. Водночас можливе зростання військового збору на зарплати із 1.5% до 5.0% дещо знизить дохід населення й послабить внутрішній попит, а отже, й інфляційний тиск.
➡️ З урахуванням нової інформації, ми погіршуємо наш прогноз інфляції наприкінці 2024 року до 7.8% порівняно з нашим попереднім прогнозом 6.4%. Інфляція продовжить прискорюватися й у 1-му кварталі 2025, проте залишатиметься однознаковою. Ми залишаємо наш прогноз інфляції наприкінці 2025 року без змін – на рівні 8.0%. Це означає, що реальні процентні ставки за депозитами та іншими фінансовими інструментами залишатимуться додатними.
В Україні банки почали поступово запроваджувати нові види фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу. Йдеться про "штраф" до 20% від суми на рахунку (деякі банки називають це винагородою чи комісією)
greenozon написав:В Україні банки почали поступово запроваджувати нові види фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу. Йдеться про "штраф" до 20% від суми на рахунку (деякі банки називають це винагородою чи комісією)
...до 30%!! Прикольно -- вже рік діють такі умови в ДКБО Ізі і тільки зараз журналюги вирішили клікбейтнути цю тему
greenozon написав:В Україні банки почали поступово запроваджувати нові види фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу. Йдеться про "штраф" до 20% від суми на рахунку (деякі банки називають це винагородою чи комісією)
...до 30%!! Прикольно -- вже рік діють такі умови в ДКБО Ізі і тільки зараз журналюги вирішили клікбейтнути цю тему
Ну оно постепенно набирает обороты.Постепенно людей всё больше попадает на это.Вот журналисты и обратили внимание.
greenozon написав:В Україні банки почали поступово запроваджувати нові види фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу. Йдеться про "штраф" до 20% від суми на рахунку (деякі банки називають це винагородою чи комісією)
...до 30%!! Прикольно -- вже рік діють такі умови в ДКБО Ізі і тільки зараз журналюги вирішили клікбейтнути цю тему
Ну оно постепенно набирает обороты.Постепенно людей всё больше попадает на это.Вот журналисты и обратили внимание.
Мені тут треба було покопирсатися у Реєстрі. Так от за 2 останніх роки з'явилася купа судових позовів про одноосібне припинення ділових відносин від ПУМБа (див. viewtopic.php?p=5761001#p5761001), щось є по Райфу... а от по так званим "штрафам у 30%" щось я ніде не бачив оспорювання. І в мене склалося особисте враження, що банки таким чином вирішили залякати (недолугого!) клієнта, а не реально використати це свавілля
Думаю, що ніякі штрафи та ліміти не зможуть зупинити дропів, бо вони з самого початку і були заточені під будь-який схематоз з обходом обмежень. А от пересічного ці обмеження якраз і змусять шукати схематоз
«У медіа та телеграм-каналах поширюється недостовірна інформація про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення з питань фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20% від суми коштів, що зберігаються клієнтами на їхніх банківських рахунках. Національний банк зазначає, що таке твердження не відповідає дійсності!»