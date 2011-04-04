Кешбек – це державна грошова допомога, тобто покупцю повертаються не його кошти або кошти продавця/виробника, а надаються державні кошти із державного бюджету.



ℹ️ Щоб отримувати такий кешбек, громадянину України, необхідно:



🔹 подати заяву на участь у програмі, в якій,зокрема, вказати свої рахунки, з яких будуть оплачуватись товари (платіжні операції по цих рахунках будуть контролюватись на відповідність вимогам програми);



🔹 надати дозвіл на обробку персональних даних, згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток та дозвіл на розкриття банківської таємниці;



🔹 відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку для зарахування кешбеку;



🔹 здійснювати придбання товарів тільки безготівковим розрахунком для потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.



На сьогодні інформація щодо фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.



Чи знають про це пересічні громадяни, чи усвідомлюють наслідки для себе, коли

АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні» (Агент) стане розпорядником їх банківської таємниці❓



🔁 Тож банки щоденно будуть передавати до інформаційної системи «Кешбек «Зроблено в Україні» (ІС) всі операції за поточними рахунками покупців, по яких вони надали дозвіл на розкриття банківської таємниці.



ДПС буде передавати фіскальні чеки в ІС згідно з переліком продавців, яких Агент надсилає до ДПС у режимі реального часу.



Технічний адміністратор пов’язує інформацію від ДПС та банків за попередній місяць та розраховує до 15 числа суму кешбеку по кожному покупцю і розміщує в Дії.



Протягом 5 операційних днів кошти мають надійти на спеціальні рахунки отримувачам кешбеку в банках.



Зарахування суми кешбеку на спеціальний рахунок отримувача буде здійснюватись виключно за умови збігу інформації про номер рахунку та податковий номер отримувача.



🗓 Отже, покупці отримають розрахований кешбек за куплені товари не раніше 15 числа місяця, наступного на місяцем, в якому були придбані товари за програмою «Національний кешбек».