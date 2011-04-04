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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:15
❗️РАДА СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ПОДАТКІВ
🔻 29 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д (остаточно приймуть закон наступного тижня). Вилучили норму про податок 50% на доходи банків, а все інше для погіршення життя простих українців - залишили:
▪️військовий збір зросте до 5%;
▪️зростуть податки ФОП 1-2 груп;
▪️+1% до податку ФОП 3 групи;
▪️авансові внески для АЗС;
▪️25% на прибуток фінустанов;
▪️помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання.
🔺Зрештою, все справедливо: поки ви воюєте за свободу на фронті, у запіллі вас все більше позбавляють свободи! Собі депутати забезпечили високі зарплати, гроші на утримання з кишень платників податків, позбавили себе обовʼязку воювати за Батьківщину і подовжують воєнний стан, а разом з ним свої повноваження; а простим українцям - примусову мобілізацію і підвищені податки. Адже саме для цього їх обрали глядачі серіалу “Слуга народу”.
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:14
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:32
без підняття депоставок хоча б
на 3,5% - то все якась нісенітниця,
бо
військовий збір зросте до 5%
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flysoulfly
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:54
flysoulfly написав:
без підняття депоставок хоча б
на 3,5% - то все якась нісенітниця,
бо
військовий збір зросте до 5%
І я такоі ж думки
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Investor_K
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Додано: Суб 31 сер, 2024 05:48
Investor_K написав: flysoulfly написав:
без підняття депоставок хоча б
на 3,5% - то все якась нісенітниця,
бо
військовий збір зросте до 5%
І я такоі ж думки
Банки звільнили від додаткового оподаткування.
Вкладайте у військові ОВДП, немає вз та ндфл
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