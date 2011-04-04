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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 232
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
26
В двох
13%
29
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:15

❗️РАДА СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ПОДАТКІВ

🔻 29 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д (остаточно приймуть закон наступного тижня). Вилучили норму про податок 50% на доходи банків, а все інше для погіршення життя простих українців - залишили:

▪️військовий збір зросте до 5%;
▪️зростуть податки ФОП 1-2 груп;
▪️+1% до податку ФОП 3 групи;
▪️авансові внески для АЗС;
▪️25% на прибуток фінустанов;
▪️помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання.

🔺Зрештою, все справедливо: поки ви воюєте за свободу на фронті, у запіллі вас все більше позбавляють свободи! Собі депутати забезпечили високі зарплати, гроші на утримання з кишень платників податків, позбавили себе обовʼязку воювати за Батьківщину і подовжують воєнний стан, а разом з ним свої повноваження; а простим українцям - примусову мобілізацію і підвищені податки. Адже саме для цього їх обрали глядачі серіалу “Слуга народу”.

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sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:14

свійжий депо-огляд

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -28082024/

великі банки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:32

  greenozon написав:свійжий депо-огляд

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -28082024/

великі банки
без підняття депоставок хоча б на 3,5% - то все якась нісенітниця,
бо
військовий збір зросте до 5%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:54

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:свійжий депо-огляд

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -28082024/

великі банки
без підняття депоставок хоча б на 3,5% - то все якась нісенітниця,
бо
військовий збір зросте до 5%

І я такоі ж думки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 05:48

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:свійжий депо-огляд

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -28082024/

великі банки
без підняття депоставок хоча б на 3,5% - то все якась нісенітниця,
бо
військовий збір зросте до 5%

І я такоі ж думки

Банки звільнили від додаткового оподаткування.
Вкладайте у військові ОВДП, немає вз та ндфл
sens
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 07:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Що це значить, що банки звільнили від додаткового оподаткування?
Investor_K
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