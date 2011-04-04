Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
🔻 29 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д (остаточно приймуть закон наступного тижня). Вилучили норму про податок 50% на доходи банків, а все інше для погіршення життя простих українців - залишили:
▪️військовий збір зросте до 5%; ▪️зростуть податки ФОП 1-2 груп; ▪️+1% до податку ФОП 3 групи; ▪️авансові внески для АЗС; ▪️25% на прибуток фінустанов; ▪️помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання.
🔺Зрештою, все справедливо: поки ви воюєте за свободу на фронті, у запіллі вас все більше позбавляють свободи! Собі депутати забезпечили високі зарплати, гроші на утримання з кишень платників податків, позбавили себе обовʼязку воювати за Батьківщину і подовжують воєнний стан, а разом з ним свої повноваження; а простим українцям - примусову мобілізацію і підвищені податки. Адже саме для цього їх обрали глядачі серіалу “Слуга народу”.