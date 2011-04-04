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Нацкешбек у Дії. Отримуйте 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва — розпочався бета-тест Оновіть Дію, доєднуйтеся через застосунок до Національного кешбеку та отримуйте до 3 тисяч гривень щомісяця. Президент ініціював програму для підтримки українського бізнесу та громадян, її реалізує Мінекономіки, а щоб отримувати кешбек було так само просто, як замовити таксі, запустили Нацкешбек у Дії. Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тесту. Щоб долучитися, спершу відкрийте спеціальний рахунок у банку, а потім виберіть у застосунку послугу Національний кешбек. Отримані кошти витрачайте на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатьте на Сили оборони чи інвестуйте у військові облігації.
Нацкешбек у Дії. Отримуйте 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва — розпочався бета-тест Оновіть Дію, доєднуйтеся через застосунок до Національного кешбеку та отримуйте до 3 тисяч гривень щомісяця. Президент ініціював програму для підтримки українського бізнесу та громадян, її реалізує Мінекономіки, а щоб отримувати кешбек було так само просто, як замовити таксі, запустили Нацкешбек у Дії. Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тесту. Щоб долучитися, спершу відкрийте спеціальний рахунок у банку, а потім виберіть у застосунку послугу Національний кешбек. Отримані кошти витрачайте на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатьте на Сили оборони чи інвестуйте у військові облігації.
Якщо я правильно зрозумів, для участі у програмі потрібно "всього лиш" дати доступ до всіх транзакцій по своїй картці, за розрахунки якою можна очікувати кешбек