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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 232
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
26
В двох
13%
29
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:14

свійжий депо-огляд

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -28082024/

великі банки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:32

  greenozon написав:свійжий депо-огляд

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -28082024/

великі банки
без підняття депоставок хоча б на 3,5% - то все якась нісенітниця,
бо
військовий збір зросте до 5%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 05:48

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:свійжий депо-огляд

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -28082024/

великі банки
без підняття депоставок хоча б на 3,5% - то все якась нісенітниця,
бо
військовий збір зросте до 5%

І я такоі ж думки

Банки звільнили від додаткового оподаткування.
Вкладайте у військові ОВДП, немає вз та ндфл
sens
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 07:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Що це значить, що банки звільнили від додаткового оподаткування?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:44

  Investor_K написав:Що це значить, що банки звільнили від додаткового оподаткування?


50% на банки - в банкірів крута мафія і вони "купили собі рішення"

https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/26/718495/

ps пардон зараз модно говорити "патужна"
ну як 6 патужних, ви ж пам'ятаєте :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 07:25

  greenozon написав:
  Investor_K написав:Що це значить, що банки звільнили від додаткового оподаткування?


50% на банки - в банкірів крута мафія і вони "купили собі рішення"

https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/26/718495/

ps пардон зараз модно говорити "патужна"
ну як 6 патужних, ви ж пам'ятаєте :mrgreen:
це означає що Держава з ефективними менеджерами вирішили працювати неефективно.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:37

Михайло Федоров

Нацкешбек у Дії. Отримуйте 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва — розпочався бета-тест
Оновіть Дію, доєднуйтеся через застосунок до Національного кешбеку та отримуйте до 3 тисяч гривень щомісяця.
Президент ініціював програму для підтримки українського бізнесу та громадян, її реалізує Мінекономіки, а щоб отримувати кешбек було так само просто, як замовити таксі, запустили Нацкешбек у Дії.
Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тесту. Щоб долучитися, спершу відкрийте спеціальний рахунок у банку, а потім виберіть у застосунку послугу Національний кешбек. Отримані кошти витрачайте на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатьте на Сили оборони чи інвестуйте у військові облігації.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:12

  Ірина_ написав:Михайло Федоров

Нацкешбек у Дії. Отримуйте 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва — розпочався бета-тест
Оновіть Дію, доєднуйтеся через застосунок до Національного кешбеку та отримуйте до 3 тисяч гривень щомісяця.
Президент ініціював програму для підтримки українського бізнесу та громадян, її реалізує Мінекономіки, а щоб отримувати кешбек було так само просто, як замовити таксі, запустили Нацкешбек у Дії.
Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тесту. Щоб долучитися, спершу відкрийте спеціальний рахунок у банку, а потім виберіть у застосунку послугу Національний кешбек. Отримані кошти витрачайте на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатьте на Сили оборони чи інвестуйте у військові облігації.

Якщо я правильно зрозумів, для участі у програмі потрібно "всього лиш" дати доступ до всіх транзакцій по своїй картці, за розрахунки якою можна очікувати кешбек :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:18

  Faceless написав:Якщо я правильно зрозумів, для участі у програмі потрібно "всього лиш" дати доступ до всіх транзакцій по своїй картці, за розрахунки якою можна очікувати кешбек :mrgreen:

Правильно. Но параноики давно уверены, что в налоговую и так оно всё передаётся, поэтому им без разницы, а не параноикам, так тем более.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:22

Re: Байки про банки і не тільки....

Це треба якоюсь однією звичайною платити, а кишмиш буде на оцю спеціяльну?
chipmunk
 
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