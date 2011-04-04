|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 вер, 2024 17:28
chipmunk написав:
Це треба якоюсь однією звичайною платити, а кишмиш буде на оцю спеціяльну?
Ніби так. Теоретично можна виділити якусь одну, якою розраховуватися виключно для цих потреб. Але тоді скоріш за все не вийде здерти кешбек і з банку і оцей державний.
Звісно, якщо когось зовсім не бентежить, що доступ до його виписки потрапить в держреєстри, а потім з певною ймовірністю - іншим випадковим і не дуже випадковим людям - то вони можуть хоч всі свої картки зареєструвати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35210
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 8018 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Пон 02 вер, 2024 19:10
банки + НБУ генерують гроші із повітря
але не дай Боже відправити їх на захист від наступючої орди
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16524
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1635 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:11
greenozon написав:
банки + НБУ генерують гроші із повітря
але не дай Боже відправити їх на захист від наступючої орди
Треба законодавчо закріпити можливість НБУ вкладати у крипту і 500 млрд грн наскирдують до початку жовтня)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17543
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 939 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:44
А хто в якому банку оформив картку Нац.КБ? Може опитування зарядити
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1848
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|261440
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|124574
|
|
|18
|46871
|
|