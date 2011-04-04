Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
chipmunk написав:Це треба якоюсь однією звичайною платити, а кишмиш буде на оцю спеціяльну?
Ніби так. Теоретично можна виділити якусь одну, якою розраховуватися виключно для цих потреб. Але тоді скоріш за все не вийде здерти кешбек і з банку і оцей державний. Звісно, якщо когось зовсім не бентежить, що доступ до його виписки потрапить в держреєстри, а потім з певною ймовірністю - іншим випадковим і не дуже випадковим людям - то вони можуть хоч всі свої картки зареєструвати