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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 232
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
26
В двох
13%
29
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:28

  chipmunk написав:Це треба якоюсь однією звичайною платити, а кишмиш буде на оцю спеціяльну?

Ніби так. Теоретично можна виділити якусь одну, якою розраховуватися виключно для цих потреб. Але тоді скоріш за все не вийде здерти кешбек і з банку і оцей державний.
Звісно, якщо когось зовсім не бентежить, що доступ до його виписки потрапить в держреєстри, а потім з певною ймовірністю - іншим випадковим і не дуже випадковим людям - то вони можуть хоч всі свої картки зареєструвати
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 19:10

банки + НБУ генерують гроші із повітря
але не дай Боже відправити їх на захист від наступючої орди

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:11

  greenozon написав:банки + НБУ генерують гроші із повітря
але не дай Боже відправити їх на захист від наступючої орди



Треба законодавчо закріпити можливість НБУ вкладати у крипту і 500 млрд грн наскирдують до початку жовтня)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:44

Re: Байки про банки і не тільки....

А хто в якому банку оформив картку Нац.КБ? Може опитування зарядити
valya
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 06:41

НБУ вирішив дерусифікувати копійки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:45

  valya написав:А хто в якому банку оформив картку Нац.КБ? Може опитування зарядити

На мою думку,що ВСЕ було заради ідеї - кБ підключати треба виключно на картку до якої немає питань,цільові зарахування, наприклад пенсія,виплати, стипендії або заробітна плата.
Щодо ФОП теж є питання
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 10:28

sens
Навіщо цитуєте, якщо пишите своє?
valya
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:35

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