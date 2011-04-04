Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 вер, 2024 17:28
chipmunk написав:
Це треба якоюсь однією звичайною платити, а кишмиш буде на оцю спеціяльну?
Ніби так. Теоретично можна виділити якусь одну, якою розраховуватися виключно для цих потреб. Але тоді скоріш за все не вийде здерти кешбек і з банку і оцей державний.
Звісно, якщо когось зовсім не бентежить, що доступ до його виписки потрапить в держреєстри, а потім з певною ймовірністю - іншим випадковим і не дуже випадковим людям - то вони можуть хоч всі свої картки зареєструвати
Faceless
Модератор
Повідомлень: 35213
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
Профіль
4
8
3
Додано: Пон 02 вер, 2024 19:10
банки + НБУ генерують гроші із повітря
але не дай Боже відправити їх на захист від наступючої орди
greenozon
Повідомлень: 16527
З нами з: 01.06.14
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1635 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:11
greenozon написав:
банки + НБУ генерують гроші із повітря
але не дай Боже відправити їх на захист від наступючої орди
Треба законодавчо закріпити можливість НБУ вкладати у крипту і 500 млрд грн наскирдують до початку жовтня)
sens
Повідомлень: 17558
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
Профіль
3
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:44
А хто в якому банку оформив картку Нац.КБ? Може опитування зарядити
valya
Повідомлень: 1849
З нами з: 31.10.12
Подякував: 650 раз.
Подякували: 121 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 вер, 2024 06:41
НБУ вирішив дерусифікувати
копійки
.
klug
Повідомлень: 8537
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1194 раз.
Профіль
3
Додано: Вів 03 вер, 2024 08:45
valya написав:
А хто в якому банку оформив картку Нац.КБ? Може опитування зарядити
На мою думку,що ВСЕ було заради ідеї - кБ підключати треба виключно на картку до якої немає питань,цільові зарахування, наприклад пенсія,виплати, стипендії або заробітна плата.
Щодо ФОП теж є питання
sens
Повідомлень: 17558
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
Профіль
3
Додано: Вів 03 вер, 2024 10:28
sens Навіщо цитуєте, якщо пишите своє?
valya
Повідомлень: 1849
З нами з: 31.10.12
Подякував: 650 раз.
Подякували: 121 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:35
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇
Як долучитися в «Дії» до національного кешбеку
Поділіться, будь ласка, як ставитеся до програми? Чи плануєте долучатися?
Модератор
Модератор Форуму
Повідомлень: 6256
З нами з: 25.01.06
Подякував: 72 раз.
Подякували: 434 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 вер, 2024 15:26
Так. Вже долучився. Ідею підтримую
Investor_K
Повідомлень: 9971
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 вер, 2024 17:56
Investor_K написав:
Так. Вже долучився. Ідею підтримую
Для ВПО саме то!!!
sens
Повідомлень: 17558
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
Профіль
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
253
261446
Пон 22 бер, 2021 21:04 Успіх
50
124576
18
46871