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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 вер, 2024 17:58
valya написав:sens
Навіщо цитуєте, якщо пишите своє?
Ви своїм питанням хотіли узнати що - хто де і як відкрив картки і в наступному місяці ще додав скільки заробив? Якщо не задоволені відповіддю,то питання треба було ставити по якому банку виникає питання і все. Питання про все і відповідь про все .
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:17
sens написав: valya написав:sens
Навіщо цитуєте, якщо пишите своє?
Ви своїм питанням хотіли узнати що - хто де і як відкрив картки і в наступному місяці ще додав скільки заробив? Якщо не задоволені відповіддю,то питання треба було ставити по якому банку виникає питання і все. Питання про все і відповідь про все .
Хм. Просте питання, проста пропозиція, а стільки фантазій. Пішіть що завгодно, але не в'яжіть недоречних цитат. Погодьтесь зі своєю неправотою і дєлоф то
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