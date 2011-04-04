Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
sens написав:На мою думку,що ВСЕ було заради ідеї - кБ підключати треба виключно на картку до якої немає питань,цільові зарахування, наприклад пенсія,виплати, стипендії або заробітна плата. Щодо ФОП теж є питання
Вы как обычно генерируете бред. Какие вопросы могут быть к кредитным картам с кредитным лимитом? Подключить надо карты с максимальными кешбеками на те товары, которые вы чаще всего планируете покупать.
Гарну ідею надайте,в наступному місяці буде (а може і не буде) зрозуміло що краще. Всі ( форумні дописувачі та читачі) гралися в клуб 50к. Де хто вже має проблеми в одному або декількох банках. Чому? Тому що вважають навкруги інших ідіотами . Продовжуйте далі.
Новая порция бреда. Какие могли быть проблемы с покупкой валюты на 50 тыщ? Разве что кто-то пополнял карты безналом с других банков еще и от третьих лиц и пострадал за переводы гривны. Зубов бояться - далее по тексту.... Если всего бояться, то увидев банк надо переходить на другую сторону улицы. Мало ли - вдруг банк будут в этот момент грабить и застрелят шальной пулей
Парламент прийняв законопроєкт N11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків за основу.
Законопроєкт: 💰розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава; дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
📈підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
➕включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу; оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
👨💼враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
🏦приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
✖️запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.