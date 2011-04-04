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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1854185518561857

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 233
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
12%
27
В двох
12%
29
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 02:50

  S i m написав:он случаем как-то по другому не называется юридически ?

ПрАТ «Волиньхолдінг» належить Nestle (міжнародному спонсору війни), можливо тому не вважається українським або вартим підтримки.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 11:41

  sens написав:
  jabba написав:
  sens написав:На мою думку,що ВСЕ було заради ідеї - кБ підключати треба виключно на картку до якої немає питань,цільові зарахування, наприклад пенсія,виплати, стипендії або заробітна плата.
Щодо ФОП теж є питання

Вы как обычно генерируете бред. Какие вопросы могут быть к кредитным картам с кредитным лимитом? Подключить надо карты с максимальными кешбеками на те товары, которые вы чаще всего планируете покупать.

Гарну ідею надайте,в наступному місяці буде (а може і не буде) зрозуміло що краще. Всі ( форумні дописувачі та читачі) гралися в клуб 50к. Де хто вже має проблеми в одному або декількох банках. Чому? Тому що вважають навкруги інших ідіотами . Продовжуйте далі.

Новая порция бреда. Какие могли быть проблемы с покупкой валюты на 50 тыщ? Разве что кто-то пополнял карты безналом с других банков еще и от третьих лиц и пострадал за переводы гривны.
Зубов бояться - далее по тексту.... :mrgreen:
Если всего бояться, то увидев банк надо переходить на другую сторону улицы. Мало ли - вдруг банк будут в этот момент грабить и застрелят шальной пулей :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:11

Сюрпризи від банків у вересні: Національний кешбек, кредити, депозити, валюта, ОВДП та картки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 14:17

Данило Гетманцев

Парламент прийняв законопроєкт N11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків за основу.

Законопроєкт:
💰розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

📈підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

➕включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

👨‍💼враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

🏦приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

✖️запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 13:23

  greenozon написав:банки + НБУ генерують гроші із повітря
але не дай Боже відправити їх на захист від наступючої орди

витратив якийсь час на цього Себастьяновича. висновок - теми хайпові, в державних фінансах орієнтується погано, але нагнітає істерику дуже якісно.

все погано, влада погана - а що робити, невідомо. Пишний, Марченко, Гетьманцев - поливає майже в кожному випуску
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:все погано, влада погана - а що робити, невідомо. Пишний, Марченко, Гетьманцев - поливає майже в кожному випуску


він якраз і розказує що робити
а що оці бандити у владі роблять - дуже навіть незрозуміло!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:32

  greenozon написав:
  Shaman написав:все погано, влада погана - а що робити, невідомо. Пишний, Марченко, Гетьманцев - поливає майже в кожному випуску

він якраз і розказує що робити
а що оці бандити у владі роблять - дуже навіть незрозуміло!

не почув від нього реальних пропозицій. окрім - пустить мене до влади.

й він реально накидає, а не критикує - бо пропозицій як на мене в нього немає конструктивних
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:09

не знаю в якому бункері ви сидите і нічого не знаєте

про цих п****ів усі військові говорять


greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:33

Кто-то знает мсс айхерба?
https://ua.iherb.com/

Или, чем можно платить, для КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:05

Байки про банки і не тільки....

la9 написав:Кто-то знает мсс айхерба?
https://ua.iherb.com/

Или, чем можно платить, для КБ?
Остання покупка пройшла як 5499
З кредитки Сенсу проходить з кешбеком в тому числі з акцією за покупки у вихідні
Faceless
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