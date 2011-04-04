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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:09
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Додано: Пон 09 вер, 2024 12:43
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:24
А це точна є банківськи профі?
Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п
А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку
... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:30
Amethyst написав:
А це точна є банківськи профі?
Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п
А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку
... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста
Хз в деяких у мене особисто стеля 100к , проте зп за 3 місяці вище , також виплати від ПФУ .
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36
Якось лайтово заходять. Чому не одразу публічний реєстр доходів та витрат при НБУ? А то пропонують банкам сасим домовитися.
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klug
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:44
klug написав:
А то пропонують банкам сасим домовитися.
колективна (без)відповідальність
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