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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1855185618571858

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 234
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
12%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
28
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Зображення
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:43

  chipmunk написав:Зображення



ай да красавчікі :mrgreen:

https://www.slovoidilo.ua/2024/09/09/no ... oho-doxodu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:24

ІПСО від НБУ

  greenozon написав:
  chipmunk написав:url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2bbac23a426b828b059bd13f28d1c998]Зображення[/url]
ай да красавчікі :mrgreen:
https://www.slovoidilo.ua/2024/09/09/no ... oho-doxodu

А це точна є банківськи профі?
Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п
А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку :mrgreen: :mrgreen:
... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:30

  Amethyst написав:
  greenozon написав:
  chipmunk написав:url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2bbac23a426b828b059bd13f28d1c998]Зображення[/url]
ай да красавчікі :mrgreen:
https://www.slovoidilo.ua/2024/09/09/no ... oho-doxodu

А це точна є банківськи профі?
Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п
А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку :mrgreen: :mrgreen:
... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста :mrgreen: :mrgreen:

Хз в деяких у мене особисто стеля 100к , проте зп за 3 місяці вище , також виплати від ПФУ .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36

  greenozon написав:
  chipmunk написав:Зображення



ай да красавчікі :mrgreen:

https://www.slovoidilo.ua/2024/09/09/no ... oho-doxodu

Якось лайтово заходять. Чому не одразу публічний реєстр доходів та витрат при НБУ? А то пропонують банкам сасим домовитися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:А то пропонують банкам сасим домовитися.

колективна (без)відповідальність
greenozon
 
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  #<1 ... 1855185618571858
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