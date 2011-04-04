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А це точна є банківськи профі? Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку ... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста
А це точна є банківськи профі? Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку ... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста
Хз в деяких у мене особисто стеля 100к , проте зп за 3 місяці вище , також виплати від ПФУ .
UPD. Я так розумію, що "фейк" полягає саме у тому, що НБУ запроваджувати нічого не буде, а товстий натяк для банків буде їхньою "ініціативою". От сам цей чудо текствід НБУ. До того вони вже називали фейком штрафи при односторонньому розірванні банками ділових відносин, бо то не штрафи, а комісії і "ета другоє". Тобто мають стійку тенденцію спростовувати форму, а не суть.