RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1855185618571858

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Зображення
chipmunk
 
Повідомлень: 9027
З нами з: 15.04.09
Подякував: 564 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:43

  chipmunk написав:Зображення



ай да красавчікі :mrgreen:

https://www.slovoidilo.ua/2024/09/09/no ... oho-doxodu
greenozon
 
Повідомлень: 16544
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:24

ІПСО від НБУ

  greenozon написав:
  chipmunk написав:url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2bbac23a426b828b059bd13f28d1c998]Зображення[/url]
ай да красавчікі :mrgreen:
https://www.slovoidilo.ua/2024/09/09/no ... oho-doxodu

А це точна є банківськи профі?
Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п
А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку :mrgreen: :mrgreen:
... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 05.05.21
Подякував: 425 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:30

  Amethyst написав:
  greenozon написав:
  chipmunk написав:url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2bbac23a426b828b059bd13f28d1c998]Зображення[/url]
ай да красавчікі :mrgreen:
https://www.slovoidilo.ua/2024/09/09/no ... oho-doxodu

А це точна є банківськи профі?
Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п
А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку :mrgreen: :mrgreen:
... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста :mrgreen: :mrgreen:

Хз в деяких у мене особисто стеля 100к , проте зп за 3 місяці вище , також виплати від ПФУ .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17661
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36

  greenozon написав:
  chipmunk написав:Зображення



ай да красавчікі :mrgreen:

https://www.slovoidilo.ua/2024/09/09/no ... oho-doxodu

Якось лайтово заходять. Чому не одразу публічний реєстр доходів та витрат при НБУ? А то пропонують банкам сасим домовитися.
klug
 
Повідомлень: 8544
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:А то пропонують банкам сасим домовитися.

колективна (без)відповідальність
greenozon
 
Повідомлень: 16544
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:27

  greenozon написав:
  klug написав:А то пропонують банкам сасим домовитися.

колективна (без)відповідальність

НБУ вже пише, що все фейк і вони нічого такого не хочуть https://t.me/nbu_ua/2576

UPD. Я так розумію, що "фейк" полягає саме у тому, що НБУ запроваджувати нічого не буде, а товстий натяк для банків буде їхньою "ініціативою". От сам цей чудо текствід НБУ. До того вони вже називали фейком штрафи при односторонньому розірванні банками ділових відносин, бо то не штрафи, а комісії і "ета другоє". Тобто мають стійку тенденцію спростовувати форму, а не суть.
klug
 
Повідомлень: 8544
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:01

❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ

▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової. Ми писали про наміри влади скасувати банківську таємницю, обмежити витрати з банківських рахунків та перекази між банківськими картками. Розмірковують навіть над тим, щоб заморозити банківські вклади громадян аби використати ці гроші для зменшення дефіциту бюджету. Посилюють фінансовий моніторинг і вже обговорюють плани встановлення лімітів на поповнення банківських рахунків і витрати відповідно до сум задекларованих доходів.

▪️НБУ рекомендує банкам встановити ліміти, які дорівнюватимуть офіційному доходу, зазначеному в анкеті. Наприклад, людина вказала і підтверджує щомісячний дохід 20 000 грн - щойно оборот за карткою зайде за цю суму, рахунок буде автоматично заблоковано і власнику надішлють запит щодо походження грошей. Крім цього, планують створити єдиний контроль за доходами і витратами громадян, щоб вони не могли обходити ліміти через використання рахунків в інших банках.

▪️Регулятор вважає, що таке обмеження допоможе вивести з тіні мільярди доларів, які знаходяться на руках у громадян, зокрема посилить державний контроль за незаконними криптообмінниками. Насправді, це наступ на свободу особистості. Досі два субʼєкти - держава і громадянин - грали за однаковими правилами: держава в особі чиновників крала і розтринькувала податки, а позбавлений законного права відмови громадянин їй недоплачував. Все було відносно справедливо. Але тепер влада прагне в односторонньому порядку змінити правила гри: громадяни мають жити чесно і не приховувати доходи, тоді як державні чиновники далі розкрадатимуть чесно сплачені людьми податки. Так не буде!

🔺Влада будить революцію, адже війна за свободу і незалежність для України передусім має на меті побудову країни вільних людей. Якщо влада мародерів позбавляє українців свободи, то українці позбавлять мародерів влади, скільки б ці паразити на тілі народу не прикривалися війною.



#банки #фінмоніторинг #податки

🇺🇦
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17661
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 23:22

  klug написав:
  greenozon написав:
  klug написав:А то пропонують банкам сасим домовитися.

колективна (без)відповідальність

НБУ вже пише, що все фейк і вони нічого такого не хочуть https://t.me/nbu_ua/2576

UPD. Я так розумію, що "фейк" полягає саме у тому, що НБУ запроваджувати нічого не буде, а товстий натяк для банків буде їхньою "ініціативою". От сам цей чудо текствід НБУ. До того вони вже називали фейком штрафи при односторонньому розірванні банками ділових відносин, бо то не штрафи, а комісії і "ета другоє". Тобто мають стійку тенденцію спростовувати форму, а не суть.


Верно подмечено.Это не мы, это банки сами захотят.
посетитель
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 04:29

Про чергове блокування рахунку нещодавно на спеціалізованому форумі “Мінфін” повідомив клієнт одного з великих банків. “Мій рахунок був несподівано заблокований, і банк навіть не потрудився пояснити причину відмови в обслуговуванні. Усі мої спроби дізнатися, що сталося, були марними. Monobank не відповідав на мої запити, і я відчув себе абсолютно проігнорованим. Важливо зазначити, що я ніколи не порушував правил користування банком, не мав великих сум на рахунку і взагалі завжди дотримувався усіх умов“, – написав клієнт.

У відповідь в банку зазначили, що зважено приймають рішення щодо можливості обслуговування клієнта, аналізуючи інформацію з перевірених джерел. “На сьогодні було прийнято рішення відмовити вам у користуванні карткою monobank. Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку”, – відповіли представники банку.

Найчастіше в таких випадках йдеться про порушення, яке було виявлено фінансовим моніторингом. Банки не називають це порушення та не повідомляють деталі спеціально, щоб правила не навчились обходити. Ймовірно, банк вирішив, що обслуговувати такого клієнта надто ризиковано.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12379
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1855185618571858
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 261570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 124707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 46924
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3084)
10.09.2024 04:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.