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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:43
ай да красавчікі
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:24
ІПСО від НБУ
А це точна є банківськи профі?
Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п
А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку
... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:30
Хз в деяких у мене особисто стеля 100к , проте зп за 3 місяці вище , також виплати від ПФУ .
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36
Якось лайтово заходять. Чому не одразу публічний реєстр доходів та витрат при НБУ? А то пропонують банкам сасим домовитися.
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 09 вер, 2024 15:27
НБУ вже пише, що все фейк і вони нічого такого не хочуть
UPD. Я так розумію, що "фейк" полягає саме у тому, що НБУ запроваджувати нічого не буде, а товстий натяк для банків буде їхньою "ініціативою". От сам цей
Додано: Пон 09 вер, 2024 20:01
❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ
▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової. Ми писали про наміри влади скасувати банківську таємницю, обмежити витрати з банківських рахунків та перекази між банківськими картками. Розмірковують навіть над тим, щоб заморозити банківські вклади громадян аби використати ці гроші для зменшення дефіциту бюджету. Посилюють фінансовий моніторинг і вже обговорюють плани встановлення лімітів на поповнення банківських рахунків і витрати відповідно до сум задекларованих доходів.
▪️НБУ рекомендує банкам встановити ліміти, які дорівнюватимуть офіційному доходу, зазначеному в анкеті. Наприклад, людина вказала і підтверджує щомісячний дохід 20 000 грн - щойно оборот за карткою зайде за цю суму, рахунок буде автоматично заблоковано і власнику надішлють запит щодо походження грошей. Крім цього, планують створити єдиний контроль за доходами і витратами громадян, щоб вони не могли обходити ліміти через використання рахунків в інших банках.
▪️Регулятор вважає, що таке обмеження допоможе вивести з тіні мільярди доларів, які знаходяться на руках у громадян, зокрема посилить державний контроль за незаконними криптообмінниками. Насправді, це наступ на свободу особистості. Досі два субʼєкти - держава і громадянин - грали за однаковими правилами: держава в особі чиновників крала і розтринькувала податки, а позбавлений законного права відмови громадянин їй недоплачував. Все було відносно справедливо. Але тепер влада прагне в односторонньому порядку змінити правила гри: громадяни мають жити чесно і не приховувати доходи, тоді як державні чиновники далі розкрадатимуть чесно сплачені людьми податки. Так не буде!
🔺Влада будить революцію, адже війна за свободу і незалежність для України передусім має на меті побудову країни вільних людей. Якщо влада мародерів позбавляє українців свободи, то українці позбавлять мародерів влади, скільки б ці паразити на тілі народу не прикривалися війною.
#банки #фінмоніторинг #податки
🇺🇦
Додано: Пон 09 вер, 2024 23:22
Верно подмечено.Это не мы, это банки сами захотят.
Додано: Вів 10 вер, 2024 04:29
Про чергове блокування рахунку нещодавно на спеціалізованому форумі “Мінфін” повідомив клієнт одного з великих банків. “Мій рахунок був несподівано заблокований, і банк навіть не потрудився пояснити причину відмови в обслуговуванні. Усі мої спроби дізнатися, що сталося, були марними. Monobank не відповідав на мої запити, і я відчув себе абсолютно проігнорованим. Важливо зазначити, що я ніколи не порушував правил користування банком, не мав великих сум на рахунку і взагалі завжди дотримувався усіх умов“, – написав клієнт.
У відповідь в банку зазначили, що зважено приймають рішення щодо можливості обслуговування клієнта, аналізуючи інформацію з перевірених джерел. “На сьогодні було прийнято рішення відмовити вам у користуванні карткою monobank. Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку”, – відповіли представники банку.
Найчастіше в таких випадках йдеться про порушення, яке було виявлено фінансовим моніторингом. Банки не називають це порушення та не повідомляють деталі спеціально, щоб правила не навчились обходити. Ймовірно, банк вирішив, що обслуговувати такого клієнта надто ризиковано.
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