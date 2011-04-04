Додано: Пон 09 вер, 2024 20:01

❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ



▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової. Ми писали про наміри влади скасувати банківську таємницю, обмежити витрати з банківських рахунків та перекази між банківськими картками. Розмірковують навіть над тим, щоб заморозити банківські вклади громадян аби використати ці гроші для зменшення дефіциту бюджету. Посилюють фінансовий моніторинг і вже обговорюють плани встановлення лімітів на поповнення банківських рахунків і витрати відповідно до сум задекларованих доходів.



▪️НБУ рекомендує банкам встановити ліміти, які дорівнюватимуть офіційному доходу, зазначеному в анкеті. Наприклад, людина вказала і підтверджує щомісячний дохід 20 000 грн - щойно оборот за карткою зайде за цю суму, рахунок буде автоматично заблоковано і власнику надішлють запит щодо походження грошей. Крім цього, планують створити єдиний контроль за доходами і витратами громадян, щоб вони не могли обходити ліміти через використання рахунків в інших банках.



▪️Регулятор вважає, що таке обмеження допоможе вивести з тіні мільярди доларів, які знаходяться на руках у громадян, зокрема посилить державний контроль за незаконними криптообмінниками. Насправді, це наступ на свободу особистості. Досі два субʼєкти - держава і громадянин - грали за однаковими правилами: держава в особі чиновників крала і розтринькувала податки, а позбавлений законного права відмови громадянин їй недоплачував. Все було відносно справедливо. Але тепер влада прагне в односторонньому порядку змінити правила гри: громадяни мають жити чесно і не приховувати доходи, тоді як державні чиновники далі розкрадатимуть чесно сплачені людьми податки. Так не буде!



🔺Влада будить революцію, адже війна за свободу і незалежність для України передусім має на меті побудову країни вільних людей. Якщо влада мародерів позбавляє українців свободи, то українці позбавлять мародерів влади, скільки б ці паразити на тілі народу не прикривалися війною.







#банки #фінмоніторинг #податки



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