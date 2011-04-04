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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 07:13
Ukrainian написав:
Про чергове блокування рахунку нещодавно на спеціалізованому форумі “Мінфін” повідомив клієнт одного з великих банків. “Мій рахунок був несподівано заблокований, і банк навіть не потрудився пояснити причину відмови в обслуговуванні. Усі мої спроби дізнатися, що сталося, були марними. Monobank не відповідав на мої запити, і я відчув себе абсолютно проігнорованим. Важливо зазначити, що я ніколи не порушував правил користування банком, не мав великих сум на рахунку і взагалі завжди дотримувався усіх умов“, – написав клієнт.
У відповідь в банку зазначили, що зважено приймають рішення щодо можливості обслуговування клієнта, аналізуючи інформацію з перевірених джерел. “На сьогодні було прийнято рішення відмовити вам у користуванні карткою monobank. Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку”, – відповіли представники банку.
Найчастіше в таких випадках йдеться про порушення, яке було виявлено фінансовим моніторингом. Банки не називають це порушення та не повідомляють деталі спеціально, щоб правила не навчились обходити.
Ймовірно, банк вирішив, що обслуговувати такого клієнта надто ризиковано.
Найкращий захист самостійно закрити рахунки. Всі виплати можна оформити через Укрпошта.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:37
Може треба можновладців на законодавчому рівні прирівняти до корупціонерів якщо декларують мільйони гривень та доларів статків і мають нуль на рахунках в банках? Примусово внести всі заощадження на рахунок і для всіх однакові умови для розрахунку і зняття! Заробив 20 к грн на місяць - наступний місяць виключно на велосипеді на роботу і додому. Це авжеж фантастика,проте умови для всіх однакові. Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:48
sens написав:
Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?
То готівка у них на відповідальному збереженні від всіх родичів, друзів та просто знайомих...отак по 10..20Кгрн від кожного просто наколядували... Головне розписки поробити. Ділофффто
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