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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1856185718581859

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:37

Народна ініціатива

Може треба можновладців на законодавчому рівні прирівняти до корупціонерів якщо декларують мільйони гривень та доларів статків і мають нуль на рахунках в банках? Примусово внести всі заощадження на рахунок і для всіх однакові умови для розрахунку і зняття! Заробив 20 к грн на місяць - наступний місяць виключно на велосипеді на роботу і додому. Це авжеж фантастика,проте умови для всіх однакові. Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?
То готівка у них на відповідальному збереженні від всіх родичів, друзів та просто знайомих...отак по 10..20Кгрн від кожного просто наколядували... Головне розписки поробити. Ділофффто
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:30

  Amethyst написав:
  sens написав:Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?
То готівка у них на відповідальному збереженні від всіх родичів, друзів та просто знайомих...отак по 10..20Кгрн від кожного просто наколядували... Головне розписки поробити. Ділофффто

НБУ та Пишний дуже переймається щоб офіційно зп з яких сплатили податки та ВЗ зміг пересічний витратити бо у нього немає заощадження,так само треба по відношенню до всіх з бронею та відстрочками і не буде потім претензії до пересічних
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:30

  sens написав:Може треба можновладців на законодавчому рівні прирівняти до корупціонерів якщо декларують мільйони гривень та доларів статків і мають нуль на рахунках в банках? Примусово внести всі заощадження на рахунок і для всіх однакові умови для розрахунку і зняття! Заробив 20 к грн на місяць - наступний місяць виключно на велосипеді на роботу і додому. Це авжеж фантастика,проте умови для всіх однакові. Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?



підтримую

хто буде виконувати?

адже за 3 (чи 5) років ще жодного жирнопузіка не посадили (навіть тих що 200 біткоїнів чи скільки там ) декларували
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:32

Декларації

Доречі не зрозумів як назк та набу протидіють з неточностями в декларації - окрім тцк робітників все зрозуміло
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:48

MCC

Вітаю. Може хто купував картою і знає який МСС в магазинах https://med-magazin.ua/? Дякую заздалегідь.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:37

  sens написав:❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ

▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової.

🇺🇦

Так в Европу же идем? Свобода - есть осознанная необходимость.(с) :mrgreen:
Честным людям с официальными доходами бояться нечего. :oops:
jabba
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