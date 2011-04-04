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Може треба можновладців на законодавчому рівні прирівняти до корупціонерів якщо декларують мільйони гривень та доларів статків і мають нуль на рахунках в банках? Примусово внести всі заощадження на рахунок і для всіх однакові умови для розрахунку і зняття! Заробив 20 к грн на місяць - наступний місяць виключно на велосипеді на роботу і додому. Це авжеж фантастика,проте умови для всіх однакові. Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?
sens написав:Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?
То готівка у них на відповідальному збереженні від всіх родичів, друзів та просто знайомих...отак по 10..20Кгрн від кожного просто наколядували... Головне розписки поробити. Ділофффто
НБУ та Пишний дуже переймається щоб офіційно зп з яких сплатили податки та ВЗ зміг пересічний витратити бо у нього немає заощадження,так само треба по відношенню до всіх з бронею та відстрочками і не буде потім претензії до пересічних
sens написав:Може треба можновладців на законодавчому рівні прирівняти до корупціонерів якщо декларують мільйони гривень та доларів статків і мають нуль на рахунках в банках? Примусово внести всі заощадження на рахунок і для всіх однакові умови для розрахунку і зняття! Заробив 20 к грн на місяць - наступний місяць виключно на велосипеді на роботу і додому. Це авжеж фантастика,проте умови для всіх однакові. Не дивно що як не прийдуть з обшуками - готівки більше ніж задекларовано . Хіба так справедливо )?
підтримую
хто буде виконувати?
адже за 3 (чи 5) років ще жодного жирнопузіка не посадили (навіть тих що 200 біткоїнів чи скільки там ) декларували