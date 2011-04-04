|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2024 16:26
jabba написав: sens написав:
Навпаки, якщо ви не помітили , окрім того що в Тисі пройшло 400 тис з паспортом громадянина України, так ще масово закликають працювати неофіційно і за готівку. А чому неофіційно? Тому що про тебе тцк нічого не знає
Вы знаете размеры штрафов для работодателя за неофициального работника? А бояться тцк так надо сидеть в схроне. А вдруг поймают на улице? Порядочные люди или работают или воюют и ни от кого не бегают.
Не треба в четвертий раз мене провокувати стосовно офіційно/неофіційно,тому що це позиція влади а не моя особиста, якщо ви вчетверте не помітили.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17703
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: de Montaigne
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|261581
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|124713
|
|
|18
|46929
|
|