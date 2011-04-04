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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2024 16:26
jabba написав: sens написав:
Навпаки, якщо ви не помітили , окрім того що в Тисі пройшло 400 тис з паспортом громадянина України, так ще масово закликають працювати неофіційно і за готівку. А чому неофіційно? Тому що про тебе тцк нічого не знає
Вы знаете размеры штрафов для работодателя за неофициального работника? А бояться тцк так надо сидеть в схроне. А вдруг поймают на улице? Порядочные люди или работают или воюют и ни от кого не бегают.
Не треба в четвертий раз мене провокувати стосовно офіційно/неофіційно,тому що це позиція влади а не моя особиста, якщо ви вчетверте не помітили.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 17:50
Вітаємо!
Ми помітили, що ви користуєтеся сервісом переказів з картки на картку, тому повідомляємо важливу новину:
з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.
Зверніть увагу: ліміт діятиме лише на суму переказів, водночас кількість транзакцій не обмежено.
І маленька підказка: на випадок, якщо ліміт переказів вичерпано, ви можете скористатися переказом коштів на IBAN: це також можна зробити через Portmone - переказом на довільні реквізити.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:12
jabba написав: sens написав:
❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ
▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової.
🇺🇦
Так в Европу же идем? Свобода - есть осознанная необходимость.(с)
Честным людям с официальными доходами бояться нечего.
Хто офіційно не працює, за методологією влади,повинен померти від голоду чи зневоднення?8)
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:16
sens написав:
з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.
Только фин запросит у многих откуда дровишки. А там как картя ляжет. Иногда им всё предоставляешь, а они тянут время месецами - проверяем, лайте ещё доки, что у вас есть. Такое раньше было в 90 х у мурчащих, что у вас есть и мы вам назначим таксу ежем. откатов.
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