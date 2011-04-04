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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2024 16:26
jabba написав: sens написав:
Навпаки, якщо ви не помітили , окрім того що в Тисі пройшло 400 тис з паспортом громадянина України, так ще масово закликають працювати неофіційно і за готівку. А чому неофіційно? Тому що про тебе тцк нічого не знає
Вы знаете размеры штрафов для работодателя за неофициального работника? А бояться тцк так надо сидеть в схроне. А вдруг поймают на улице? Порядочные люди или работают или воюют и ни от кого не бегают.
Не треба в четвертий раз мене провокувати стосовно офіційно/неофіційно,тому що це позиція влади а не моя особиста, якщо ви вчетверте не помітили.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 17:50
Вітаємо!
Ми помітили, що ви користуєтеся сервісом переказів з картки на картку, тому повідомляємо важливу новину:
з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.
Зверніть увагу: ліміт діятиме лише на суму переказів, водночас кількість транзакцій не обмежено.
І маленька підказка: на випадок, якщо ліміт переказів вичерпано, ви можете скористатися переказом коштів на IBAN: це також можна зробити через Portmone - переказом на довільні реквізити.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:12
jabba написав: sens написав:
❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ
▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової.
🇺🇦
Так в Европу же идем? Свобода - есть осознанная необходимость.(с)
Честным людям с официальными доходами бояться нечего.
Хто офіційно не працює, за методологією влади,повинен померти від голоду чи зневоднення?8)
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:16
sens написав:
з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.
Только фин запросит у многих откуда дровишки. А там как картя ляжет. Иногда им всё предоставляешь, а они тянут время месецами - проверяем, лайте ещё доки, что у вас есть. Такое раньше было в 90 х у мурчащих, что у вас есть и мы вам назначим таксу ежем. откатов.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:43
sens написав: jabba написав: sens написав:
❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ
▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової.
🇺🇦
Так в Европу же идем? Свобода - есть осознанная необходимость.(с)
Честным людям с официальными доходами бояться нечего.
Хто офіційно не працює, за методологією влади,повинен померти від голоду чи зневоднення?8)
Странная логика. А почему не пойти грабить тогда? Раз устроиться на работу с оформлением не позволяет религия? Еще скажите шо вас держава посылает грабить и воровать?
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jabba
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Додано: Чет 12 вер, 2024 10:16
jabba написав:
Обычно те, кого забанили в банке - отлично знают за что их забанили. И только вы ни в чем не виноваты.
Если есть подозрение в незаконных операциях, по-хорошему банк должен обращаться в правоохранительные органы.На чем они и горят и проигрывают, когда клиенты на них в суд подают.Тот же пумб, у него там массово.(Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал").Хз почему до их юристов это так и не доходит.
А так получается " - Изя, ваша дочь проститутка.
- так у меня нет дочери.Есть только сын.
- моё дело сказать, а вы оправдывайтесь"
В оправданиях деби льности можно пойти и дальше."Обычно те кого изнасиловал - отлично знают за что их изнасиловали".
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Додано: Чет 12 вер, 2024 10:56
посетитель написав:
"Обычно те кого изнасиловал - отлично знают за что их изнасиловали".
Обычно так и есть. Это потом говорят - я не такая.
Ну и блокировка подозрительных счетов не преступление а обязанность. За невыполнение которой НБУ штрафует банки. Почувствуйте разницу.
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