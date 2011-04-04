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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1857185818591860

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:26

  jabba написав:
  sens написав:Навпаки, якщо ви не помітили , окрім того що в Тисі пройшло 400 тис з паспортом громадянина України, так ще масово закликають працювати неофіційно і за готівку. А чому неофіційно? Тому що про тебе тцк нічого не знає

Вы знаете размеры штрафов для работодателя за неофициального работника? А бояться тцк так надо сидеть в схроне. А вдруг поймают на улице? Порядочные люди или работают или воюют и ни от кого не бегают.

Не треба в четвертий раз мене провокувати стосовно офіційно/неофіційно,тому що це позиція влади а не моя особиста, якщо ви вчетверте не помітили.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:50

Портмоне нагадує

Вітаємо!

Ми помітили, що ви користуєтеся сервісом переказів з картки на картку, тому повідомляємо важливу новину:

з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.

Зверніть увагу: ліміт діятиме лише на суму переказів, водночас кількість транзакцій не обмежено.

І маленька підказка: на випадок, якщо ліміт переказів вичерпано, ви можете скористатися переказом коштів на IBAN: це також можна зробити через Portmone - переказом на довільні реквізити.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:12

  jabba написав:
  sens написав:❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ

▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової.

🇺🇦

Так в Европу же идем? Свобода - есть осознанная необходимость.(с) :mrgreen:
Честным людям с официальными доходами бояться нечего. :oops:

Хто офіційно не працює, за методологією влади,повинен померти від голоду чи зневоднення?8)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.
Только фин запросит у многих откуда дровишки. А там как картя ляжет. Иногда им всё предоставляешь, а они тянут время месецами - проверяем, лайте ещё доки, что у вас есть. Такое раньше было в 90 х у мурчащих, что у вас есть и мы вам назначим таксу ежем. откатов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:16

jabba
Если есть подозрение в незаконных операциях, по-хорошему банк должен обращаться в правоохранительные органы.На чем они и горят и проигрывают, когда клиенты на них в суд подают.Тот же пумб, у него там массово.(Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал").Хз почему до их юристов это так и не доходит.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:09

jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:36

  Игорь Алексеевич написав:jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.

Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.
jabba
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