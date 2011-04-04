jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 вер, 2024 11:09
jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
Додано: Чет 12 вер, 2024 11:36
Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:30
У чому суть спору, примусити ПУМБ відновити відносини з клієнтом? Суд успішно примушує його це зробити?
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