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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 вер, 2024 11:09
jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:36
Игорь Алексеевич написав:
jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.
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jabba
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Додано: Чет 12 вер, 2024 16:30
посетитель написав:
jabba
Если есть подозрение в незаконных операциях, по-хорошему банк должен обращаться в правоохранительные органы.На чем они и горят и проигрывают, когда клиенты на них в суд подают.Тот же пумб, у него там массово.(Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал").Хз почему до их юристов это так и не доходит.
У чому суть спору, примусити ПУМБ відновити відносини з клієнтом? Суд успішно примушує його це зробити?
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klug
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Додано: Чет 12 вер, 2024 18:06
klug написав: посетитель написав:
jabba
Если есть подозрение в незаконных операциях, по-хорошему банк должен обращаться в правоохранительные органы.На чем они и горят и проигрывают, когда клиенты на них в суд подают.Тот же пумб, у него там массово.(Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал").Хз почему до их юристов это так и не доходит.
У чому суть спору, примусити ПУМБ відновити відносини з клієнтом? Суд успішно примушує його це зробити?
Так.
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посетитель
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Додано: Чет 12 вер, 2024 18:14
посетитель написав:
Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал"
А можно ссылку на такую постанову? Интересно чем суд аргументировал, что банк обязан это делать. В типовом ДКБО не помню за банком такого обязательства. А критерии подозрительности у всех банков по жизни великий секрет потому что, типа, иначе злоумышленники смогут притворяться хорошими.
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moveton
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