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Игорь Алексеевич написав:jabba Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.
посетитель написав:jabba Если есть подозрение в незаконных операциях, по-хорошему банк должен обращаться в правоохранительные органы.На чем они и горят и проигрывают, когда клиенты на них в суд подают.Тот же пумб, у него там массово.(Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал").Хз почему до их юристов это так и не доходит.
У чому суть спору, примусити ПУМБ відновити відносини з клієнтом? Суд успішно примушує його це зробити?
посетитель написав:jabba Если есть подозрение в незаконных операциях, по-хорошему банк должен обращаться в правоохранительные органы.На чем они и горят и проигрывают, когда клиенты на них в суд подают.Тот же пумб, у него там массово.(Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал").Хз почему до их юристов это так и не доходит.
У чому суть спору, примусити ПУМБ відновити відносини з клієнтом? Суд успішно примушує його це зробити?
посетитель написав:Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал"
А можно ссылку на такую постанову? Интересно чем суд аргументировал, что банк обязан это делать. В типовом ДКБО не помню за банком такого обязательства. А критерии подозрительности у всех банков по жизни великий секрет потому что, типа, иначе злоумышленники смогут притворяться хорошими.
посетитель написав:Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал"
А можно ссылку на такую постанову? Интересно чем суд аргументировал, что банк обязан это делать. В типовом ДКБО не помню за банком такого обязательства. А критерии подозрительности у всех банков по жизни великий секрет потому что, типа, иначе злоумышленники смогут притворяться хорошими.
Я хз уже как ее дать.Тут кто то кидал, я ради интереса полистал реестр.
Там в постановах аргументация судов к банкам в числе прочего: вы ж типа утверждаете что клиент нарушил, так озвучьте что конкретно нарушил.То что вы рассказываете что не обязаны никому ничего пояснять и это ваш личный секрет - не вариант.
Даже сохранил в закладках одну, но сейчас проверил, что то не то сохранил.Позже если найду то скину.
Добавлено.Вот как пример что сейчас прямо нашел.Но тут без аргументации к сожалению.
lara_08 написав:Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?
Моня, Сеня. С недавних пор и Приват. Может и ещё кто-то. Это если разговор про онбординг и только про украинские банки. А если именно про открытие карточного счёта, когда уже являешься клиентом банка, так практически все.