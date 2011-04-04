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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1858185918601861>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:09

jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:36

  Игорь Алексеевич написав:jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.

Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:30

  посетитель написав:jabba
Если есть подозрение в незаконных операциях, по-хорошему банк должен обращаться в правоохранительные органы.На чем они и горят и проигрывают, когда клиенты на них в суд подают.Тот же пумб, у него там массово.(Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал").Хз почему до их юристов это так и не доходит.

У чому суть спору, примусити ПУМБ відновити відносини з клієнтом? Суд успішно примушує його це зробити?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:06

  klug написав:
  посетитель написав:jabba
Если есть подозрение в незаконных операциях, по-хорошему банк должен обращаться в правоохранительные органы.На чем они и горят и проигрывают, когда клиенты на них в суд подают.Тот же пумб, у него там массово.(Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал").Хз почему до их юристов это так и не доходит.

У чому суть спору, примусити ПУМБ відновити відносини з клієнтом? Суд успішно примушує його це зробити?

Так.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:14

  посетитель написав:Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал"

А можно ссылку на такую постанову? Интересно чем суд аргументировал, что банк обязан это делать. В типовом ДКБО не помню за банком такого обязательства. А критерии подозрительности у всех банков по жизни великий секрет потому что, типа, иначе злоумышленники смогут притворяться хорошими.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:14

  посетитель написав:Так

Який сенс силою змушувати прибацаних з тобою дружити? Я ще розумію, якби вони стригли на виході, але ПУМБа у гіршому випадку лише стриже на відсотки. Просто принцип?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:41

  moveton написав:
  посетитель написав:Из постанов судов"В правоохранительные органы банк не обратился, четких критериев на основании которых клиент/операции клиента считаются подозрительными тоже не указал"

А можно ссылку на такую постанову? Интересно чем суд аргументировал, что банк обязан это делать. В типовом ДКБО не помню за банком такого обязательства. А критерии подозрительности у всех банков по жизни великий секрет потому что, типа, иначе злоумышленники смогут притворяться хорошими.


Я хз уже как ее дать.Тут кто то кидал, я ради интереса полистал реестр.

Там в постановах аргументация судов к банкам в числе прочего: вы ж типа утверждаете что клиент нарушил, так озвучьте что конкретно нарушил.То что вы рассказываете что не обязаны никому ничего пояснять и это ваш личный секрет - не вариант.

Даже сохранил в закладках одну, но сейчас проверил, что то не то сохранил.Позже если найду то скину.


Добавлено.Вот как пример что сейчас прямо нашел.Но тут без аргументации к сожалению.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/117106818
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 12 вер, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:42

  klug написав:
  посетитель написав:Так

Який сенс силою змушувати прибацаних з тобою дружити? Я ще розумію, якби вони стригли на виході, але ПУМБа у гіршому випадку лише стриже на відсотки. Просто принцип?


Для меня это тоже удивительно.Зачем людям это надо для меня загадка.Но для чего то ж люди это делают.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 12 вер, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:44

Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:51

  lara_08 написав:Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?

Моня, Сеня. С недавних пор и Приват. Может и ещё кто-то. Это если разговор про онбординг и только про украинские банки. А если именно про открытие карточного счёта, когда уже являешься клиентом банка, так практически все.
moveton
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