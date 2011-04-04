Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
lara_08 написав:Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?
Нижеследующие банки являются абонентами-идентификаторами Системы BankID и используют метод видеоверификации для дистанционного открытия счета (независимо от типа идентификационного документа, удостоверяющего личность и в соответствии с законодательством Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text может быть использован на территории Украины для заключения сделок):
Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія" и на других государственных порталах, подключенных к ID.GOV.UA