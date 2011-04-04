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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1858185918601861

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  lara_08 написав:Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?

Нижеследующие банки являются абонентами-идентификаторами Системы BankID и используют метод видеоверификации для дистанционного открытия счета (независимо от типа идентификационного документа, удостоверяющего личность и в соответствии с законодательством Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
может быть использован на территории Украины для заключения сделок):

АТ “Універсал Банкˮ (Monobank)
https://www.monobank.com.ua/

АТ “СЕНС БАНКˮ
https://sensebank.ua/sense-superapp

АТ КБ “ПриватБанкˮ
https://privatbank.ua/platezhnie-karty

АТ “А-Банкˮ Абанк
https://a-bank.com.ua/services/if-you-are-abroad#6

АТ “ТАСКОМБАНКˮ
https://tascombank.ua/you/cards

АТ “РВС БАНКˮ
https://rwsbank.com.ua/uslugi-online

АБ “Укргазбанкˮ
https://www.ukrgasbank.com/card_and_cur ... nts/cards/

АТ “Укрексімбанкˮ
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... artka.html

АТ “Банк Кредит Дніпроˮ
https://creditdnepr.com.ua/pryvatnym-os ... zni-kartki

АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКˮ
https://credit-agricole.ua/privatnym-kl ... ni-rahunki

АТ “ПУМБˮ ( з 15.01.2024) Банк ПУМБ
https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta

Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія" и на других государственных порталах, подключенных к ID.GOV.UA
TUR
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