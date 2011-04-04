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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1858185918601861

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  lara_08 написав:Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?

Нижеследующие банки являются абонентами-идентификаторами Системы BankID и используют метод видеоверификации для дистанционного открытия счета (независимо от типа идентификационного документа, удостоверяющего личность и в соответствии с законодательством Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
может быть использован на территории Украины для заключения сделок):

АТ “Універсал Банкˮ (Monobank)
https://www.monobank.com.ua/

АТ “СЕНС БАНКˮ
https://sensebank.ua/sense-superapp

АТ КБ “ПриватБанкˮ
https://privatbank.ua/platezhnie-karty

АТ “А-Банкˮ Абанк
https://a-bank.com.ua/services/if-you-are-abroad#6

АТ “ТАСКОМБАНКˮ
https://tascombank.ua/you/cards

АТ “РВС БАНКˮ
https://rwsbank.com.ua/uslugi-online

АБ “Укргазбанкˮ
https://www.ukrgasbank.com/card_and_cur ... nts/cards/

АТ “Укрексімбанкˮ
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... artka.html

АТ “Банк Кредит Дніпроˮ
https://creditdnepr.com.ua/pryvatnym-os ... zni-kartki

АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКˮ
https://credit-agricole.ua/privatnym-kl ... ni-rahunki

АТ “ПУМБˮ ( з 15.01.2024) Банк ПУМБ
https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta

Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія" и на других государственных порталах, подключенных к ID.GOV.UA
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 08:37

  TUR написав:
  lara_08 написав:Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?

Нижеследующие банки являются абонентами-идентификаторами Системы BankID и используют метод видеоверификации для дистанционного открытия счета (независимо от типа идентификационного документа, удостоверяющего личность и в соответствии с законодательством Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
может быть использован на территории Украины для заключения сделок):

АТ “Універсал Банкˮ (Monobank)
https://www.monobank.com.ua/

АТ “СЕНС БАНКˮ
https://sensebank.ua/sense-superapp

АТ КБ “ПриватБанкˮ
https://privatbank.ua/platezhnie-karty

АТ “А-Банкˮ Абанк
https://a-bank.com.ua/services/if-you-are-abroad#6

АТ “ТАСКОМБАНКˮ
https://tascombank.ua/you/cards

АТ “РВС БАНКˮ
https://rwsbank.com.ua/uslugi-online

АБ “Укргазбанкˮ
https://www.ukrgasbank.com/card_and_cur ... nts/cards/

АТ “Укрексімбанкˮ
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... artka.html

АТ “Банк Кредит Дніпроˮ
https://creditdnepr.com.ua/pryvatnym-os ... zni-kartki

АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКˮ
https://credit-agricole.ua/privatnym-kl ... ni-rahunki

АТ “ПУМБˮ ( з 15.01.2024) Банк ПУМБ
https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta

Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія" и на других государственных порталах, подключенных к ID.GOV.UA

Так питання,як без ДІЯ , відкрити з паперовим старого зразка (!!!)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 08:40

  jabba написав:
  Игорь Алексеевич написав:jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.

Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.


Є три варіанти вирішення питання,не проблеми,а саме питання:
1. Оподаткування кріптоактивів
2. Легалізація криптогаманців
3. Заборона використання будь-яких дій з криптою на картки українських банків
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 08:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Так питання,як без ДІЯ , відкрити з паперовим старого зразка (!!!)

Читайте внимательно и вдумчиво то, что цитируете:
Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія"

В этих банках открыть счет можно без Дии.
Могут быть проблемы, если внутренний паспорт выдан на территории ДНР/ЛНР или в Крыму или просрочен (не вклеена фото).
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:48

  sens написав:
  jabba написав:
  Игорь Алексеевич написав:jabba
Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.

Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.


Є три варіанти вирішення питання,не проблеми,а саме питання:
1. Оподаткування кріптоактивів
2. Легалізація криптогаманців
3. Заборона використання будь-яких дій з криптою на картки українських банків

У кого питання? У вас? Так вы сами спрашиваете, сами отвечаете и довольны.
Банки причем к криптокошелькам? Банки преимущественно борются по приказу НБУ с нелегальной торговлей товарами через интернет, игорным бизнесом и прочими вещами с оплатой в гривнах через банк. Криптовалюту за нал покупают и продают уйма обменок и не думаю что нелегальная торговля криптой за гривну через банки уже актуальна.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  jabba написав:Криптовалюту за нал покупают и продают уйма обменок и не думаю что нелегальная торговля криптой за гривну через банки уже актуальн
...от вы обменки упомянули.
Все же, приобретение крипты -- это обмен валют или покупка товара?
А обратная операция -- это продажа товара или таки обмен валют? У нас НЕТ законодательства на этот счет!!

И если таки это товар, то кто и где его производит, как/кому оплачивает налоги и пошлины? Как различить я отечественный товар купил или экспортный(трансграничный)?

ПС. Сравните с золото-валютными операциями
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:21

  Amethyst написав:
  jabba написав:Криптовалюту за нал покупают и продают уйма обменок и не думаю что нелегальная торговля криптой за гривну через банки уже актуальн
...от вы обменки упомянули.
Все же, приобретение крипты -- это обмен валют или покупка товара?
А обратная операция -- это продажа товара или таки обмен валют? У нас НЕТ законодательства на этот счет!!

И если таки это товар, то кто и где его производит, как/кому оплачивает налоги и пошлины? Как различить я отечественный товар купил или экспортный(трансграничный)?

ПС. Сравните с золото-валютными операциями



Питання до обмінок)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:23

  TUR написав:
  sens написав:Так питання,як без ДІЯ , відкрити з паперовим старого зразка (!!!)

Читайте внимательно и вдумчиво то, что цитируете:
Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія"

В этих банках открыть счет можно без Дии.
Могут быть проблемы, если внутренний паспорт выдан на территории ДНР/ЛНР или в Крыму или просрочен (не вклеена фото).

Без цифрового підпису,без ДІЯ,як відкривають віддалено - для пересічних, так щоб це було не пусті посилання на 102342 слова в тексті.
sens
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