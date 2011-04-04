Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
lara_08 написав:Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?
Нижеследующие банки являются абонентами-идентификаторами Системы BankID и используют метод видеоверификации для дистанционного открытия счета (независимо от типа идентификационного документа, удостоверяющего личность и в соответствии с законодательством Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text может быть использован на территории Украины для заключения сделок):
Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія" и на других государственных порталах, подключенных к ID.GOV.UA
lara_08 написав:Какие банки открывают дистанционно карточные счета по паспорту и коду на бумажных носителях, т.е. без Дии ?
Нижеследующие банки являются абонентами-идентификаторами Системы BankID и используют метод видеоверификации для дистанционного открытия счета (независимо от типа идентификационного документа, удостоверяющего личность и в соответствии с законодательством Украины https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text может быть использован на территории Украины для заключения сделок):
Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія" и на других государственных порталах, подключенных к ID.GOV.UA
Так питання,як без ДІЯ , відкрити з паперовим старого зразка (!!!)
Игорь Алексеевич написав:jabba Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.
Є три варіанти вирішення питання,не проблеми,а саме питання: 1. Оподаткування кріптоактивів 2. Легалізація криптогаманців 3. Заборона використання будь-яких дій з криптою на картки українських банків
sens написав:Так питання,як без ДІЯ , відкрити з паперовим старого зразка (!!!)
Читайте внимательно и вдумчиво то, что цитируете:
Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія"
В этих банках открыть счет можно без Дии. Могут быть проблемы, если внутренний паспорт выдан на территории ДНР/ЛНР или в Крыму или просрочен (не вклеена фото).
Игорь Алексеевич написав:jabba Тогда надо всех штрафовать и оставить клиентов, которые пользуются услугами в лимитах з.плат до 10 тыс.грн. в мес. Не пишите тогда на др. ветке, про фонд. гарантирования.
Так со временем и будет. Никаких п2п в огромных суммах и услуги в пределах тех сумм, наличие которых клиент сможет подтвердить справками о доходах. К этому ведут давно но цель на горизонте ясна и понятна.
Є три варіанти вирішення питання,не проблеми,а саме питання: 1. Оподаткування кріптоактивів 2. Легалізація криптогаманців 3. Заборона використання будь-яких дій з криптою на картки українських банків
У кого питання? У вас? Так вы сами спрашиваете, сами отвечаете и довольны. Банки причем к криптокошелькам? Банки преимущественно борются по приказу НБУ с нелегальной торговлей товарами через интернет, игорным бизнесом и прочими вещами с оплатой в гривнах через банк. Криптовалюту за нал покупают и продают уйма обменок и не думаю что нелегальная торговля криптой за гривну через банки уже актуальна.
sens написав:Так питання,як без ДІЯ , відкрити з паперовим старого зразка (!!!)
Читайте внимательно и вдумчиво то, что цитируете:
Физическое лицо, прошедшее удаленную идентификацию и верификацию и открывшее счет в банке, который является абонентом-идентификатором Системы BankID Национального банка Украины, может авторизироваться в мобильном приложении "Дія"
В этих банках открыть счет можно без Дии. Могут быть проблемы, если внутренний паспорт выдан на территории ДНР/ЛНР или в Крыму или просрочен (не вклеена фото).
Без цифрового підпису,без ДІЯ,як відкривають віддалено - для пересічних, так щоб це було не пусті посилання на 102342 слова в тексті.