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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 вер, 2024 16:38
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Додано: Чет 19 вер, 2024 22:47
Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
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