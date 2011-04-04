|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 вер, 2024 16:38
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4388
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1006 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 22:47
Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3753
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 678 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2024 03:14
Дюрі-бачі написав:Ірина_
Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8562
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:35
klug написав: Дюрі-бачі написав:Ірина_
Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4783
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:53
moveton написав: klug написав: Дюрі-бачі написав:Ірина_
Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?
Банка викликає стійку відразу, тому за тонкощами процесу не слідкував. Виключення, що підтверджує правило? Та й крапку ставити я б не поспішав: у перспективі кількох років вітер ще може змінитися так, що фрідман виставить старі рахунки до оплати.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8562
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|261913
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|125000
|
|
|18
|47072
|
|