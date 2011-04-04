RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1860186118621863

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:38

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 22:47

Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3753
З нами з: 29.07.22
Подякував: 678 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 03:14

  Дюрі-бачі написав:Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...

Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
klug
 
Повідомлень: 8563
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:35

  klug написав:
  Дюрі-бачі написав:Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...

Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.

Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4784
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:53

  moveton написав:
  klug написав:
  Дюрі-бачі написав:Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...

Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.

Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?

Банка викликає стійку відразу, тому за тонкощами процесу не слідкував. Виключення, що підтверджує правило? Та й крапку ставити я б не поспішав: у перспективі кількох років вітер ще може змінитися так, що фрідман виставить старі рахунки до оплати.
klug
 
Повідомлень: 8563
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:22

Із доходу від депозитів доведеться віддати 23%: що буде далі з банківськими вкладами
+ огляд малих банків
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18092024/
greenozon
 
Повідомлень: 16580
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:05

  greenozon написав:Із доходу від депозитів доведеться віддати 23%: що буде далі з банківськими вкладами
+ огляд малих банків
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18092024/


Та що буде.Як несли так і будуть нести.Воно і зараз у більшості людей гроші фактично під ноль відсотків лежать.
посетитель
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:17

  посетитель написав:
  greenozon написав:Із доходу від депозитів доведеться віддати 23%: що буде далі з банківськими вкладами
+ огляд малих банків
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18092024/


Та що буде.Як несли так і будуть нести.Воно і зараз у більшості людей гроші фактично під ноль відсотків лежать.
думаю, що у більшості - фактично "під мінус" :twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1860186118621863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 261926
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 125015
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 47078
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4272)
20.09.2024 14:41
ПДР України (15)
20.09.2024 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.