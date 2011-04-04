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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1860186118621863

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:38

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 22:47

Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 03:14

  Дюрі-бачі написав:Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...

Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:35

  klug написав:
  Дюрі-бачі написав:Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...

Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.

Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:53

  moveton написав:
  klug написав:
  Дюрі-бачі написав:Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...

Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.

Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?

Банка викликає стійку відразу, тому за тонкощами процесу не слідкував. Виключення, що підтверджує правило? Та й крапку ставити я б не поспішав: у перспективі кількох років вітер ще може змінитися так, що фрідман виставить старі рахунки до оплати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:22

Із доходу від депозитів доведеться віддати 23%: що буде далі з банківськими вкладами
+ огляд малих банків
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18092024/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:05

  greenozon написав:Із доходу від депозитів доведеться віддати 23%: що буде далі з банківськими вкладами
+ огляд малих банків
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18092024/


Та що буде.Як несли так і будуть нести.Воно і зараз у більшості людей гроші фактично під ноль відсотків лежать.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:17

  посетитель написав:
  greenozon написав:Із доходу від депозитів доведеться віддати 23%: що буде далі з банківськими вкладами
+ огляд малих банків
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18092024/


Та що буде.Як несли так і будуть нести.Воно і зараз у більшості людей гроші фактично під ноль відсотків лежать.
думаю, що у більшості - фактично "під мінус" :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:15

  klug написав:
  Дюрі-бачі написав:Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...

Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.

націоналізував же не просто так...
Shaman
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