Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 вер, 2024 16:38
Ірина_
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Додано: Чет 19 вер, 2024 22:47
Ірина_ Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 03:14
Дюрі-бачі написав: Ірина_
Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
klug
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:35
klug написав: Дюрі-бачі написав: Ірина_
Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?
moveton
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 04:53
moveton написав: klug написав: Дюрі-бачі написав: Ірина_
Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?
Банка викликає стійку відразу, тому за тонкощами процесу не слідкував. Виключення, що підтверджує правило? Та й крапку ставити я б не поспішав: у перспективі кількох років вітер ще може змінитися так, що фрідман виставить старі рахунки до оплати.
klug
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:22
Із доходу від депозитів доведеться віддати 23%: що буде далі з банківськими вкладами
+ огляд малих банків
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18092024/
greenozon
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:05
Та що буде.Як несли так і будуть нести.Воно і зараз у більшості людей гроші фактично під ноль відсотків лежать.
посетитель
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:17
посетитель написав:
Та що буде.Як несли так і будуть нести.Воно і зараз у більшості людей гроші фактично під ноль відсотків лежать.
думаю, що у більшості - фактично "під мінус"
flysoulfly
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:15
klug написав: Дюрі-бачі написав: Ірина_
Класний бізнес: приватизував-націоналізував-приватизував-...
Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
націоналізував же не просто так...
Shaman
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