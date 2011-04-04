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Після "націоналізував" треба ще "докапіталізував" вставити.
Последним был Сенс. Много в нём докапитализировали?
Банка викликає стійку відразу, тому за тонкощами процесу не слідкував. Виключення, що підтверджує правило? Та й крапку ставити я б не поспішав: у перспективі кількох років вітер ще може змінитися так, що фрідман виставить старі рахунки до оплати.
Чистий прибуток банків за 8 місяців перевищив 100 млрд. грн.
Банківський сектор продовжує демонструвати впевнені фінансові результати своєї діяльності
За даними Національного банку, за перші 8 місяців 2024 року:
▪️Чисті процентні доходи банків склали 15278 млрд. грн. (+18,2% до аналогічного періоду минулого року) ▪️Чистий прибуток (після оподаткування) - 106,1 млрд. грн. (+11,6%). Чистий фінансовий результат збільшився попри підвищення ставки оподаткування банків з.18% до 25%. ▪️Нарахований податок на прибуток – 30,7 млрд. грн. (+80,1%). За вказаний період банкам нараховано податку на прибуток майже стільки же як за 2017-2022 рр. разом узяті. ▪️Рентабельність банківського капіталу (чистий прибуток до власного капіталу банків) на 1.09.2024 – 47,2%. Це помітно вище ніж до війни (на 1.09.2021 - 32,3%). ▪️Норматив достатності регулятивного капіталу – 16,15% (до кінця 2024 року має бути не менше 8,5%), капіталу першого рівня – 15,72% (має бути не менше 7,5%), основного капіталу першого рівня – 15,71% (має бути 5,625%). Отже, банки зберігають 2- кратний запас достатності капіталу.