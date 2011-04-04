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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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flysoulfly
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Додано: Сер 25 вер, 2024 13:56
Немає сенсу у таких депозитах
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Investor_K
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Додано: Сер 25 вер, 2024 13:56
Investor_K написав:
Немає сенсу у таких депозитах
Треба більше!
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Investor_K
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:13
Investor_K написав: Investor_K написав:
Немає сенсу у таких депозитах
Треба більше!
Овдп більше прибутку, можливість дострокового погашення, можливо перехід у валюту.
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sens
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:51
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GALeon
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flysoulfly
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