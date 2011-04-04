RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1861186218631864

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:05

більше вульгарних 16% за (невеличкий) депозит зараз ніякий банк не дає, так :? :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Немає сенсу у таких депозитах
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10028
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:56

  Investor_K написав:Немає сенсу у таких депозитах

Треба більше!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10028
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:13

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Немає сенсу у таких депозитах

Треба більше!

Овдп більше прибутку, можливість дострокового погашення, можливо перехід у валюту.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17877
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:51

Re: Байки про банки і не тільки....

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... luzii.html
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:17

  GALeon написав:https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3909619-pisnij-v-ukraini-zavitsa-novij-tip-finansovoi-ustanovi-bank-finansovoi-inkluzii.html

:cry: :D
В Україні зʼявиться новий тип фінансової установи – банк фінансової ілюзії (БФІ)...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:09

  GALeon написав:https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3909619-pisnij-v-ukraini-zavitsa-novij-tip-finansovoi-ustanovi-bank-finansovoi-inkluzii.html

Судячи з написаного, то в НБУ інклюзія вже повним ходом навіть у правлінні. Він ще сьогодні ляпнув, що підвищення податків (крім податку на прибутки банків) буде стимулювати економіку.
klug
 
Повідомлень: 8570
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:12

TAX REFUND

Які банки в Україні частково повертають кошти за придбані за кордоном товари.

Знайшов лише Правекс... Може ще є?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10028
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Який MCC в ta-da, хтось знає? Чи там як в чермаркетах, в кожного своє?
chipmunk
 
Повідомлень: 9037
З нами з: 15.04.09
Подякував: 564 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:48

  Investor_K написав:Які банки в Україні частково повертають кошти за придбані за кордоном товари.

Знайшов лише Правекс... Може ще є?

Не совсем понятно что имеется в виду под "частково повертають кошти", раз возникает такой вопрос. У Сени в кэшбеках бывает категория Marketplaces под которую попадает в частности весь Aliexpress. Такое считается? Сеня, правда, не деньгами выплачивает. Ну и всякие Изя, Юнекс, Восток с кэшбеками за всё, но там проценты совсем символические.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 23.03.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1861186218631864
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 262602
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 125415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 47287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6841)
27.09.2024 13:53
Sense Bank (12768)
27.09.2024 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.