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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:05
більше вульгарних 16% за (невеличкий) депозит зараз ніякий банк не дає, так
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Немає сенсу у таких депозитах
Додано: Сер 25 вер, 2024 21:13
Додано: Сер 25 вер, 2024 21:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 25 вер, 2024 22:17
Додано: Чет 26 вер, 2024 01:09
Судячи з написаного, то в НБУ інклюзія вже повним ходом навіть у правлінні. Він ще сьогодні ляпнув, що підвищення податків (крім податку на прибутки банків) буде стимулювати економіку.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:12
TAX REFUND
Які банки в Україні частково повертають кошти за придбані за кордоном товари.
Знайшов лише Правекс... Може ще є?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Який MCC в ta-da, хтось знає? Чи там як в чермаркетах, в кожного своє?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:48
Не совсем понятно что имеется в виду под "частково повертають кошти", раз возникает такой вопрос. У Сени в кэшбеках бывает категория Marketplaces под которую попадает в частности весь Aliexpress. Такое считается? Сеня, правда, не деньгами выплачивает. Ну и всякие Изя, Юнекс, Восток с кэшбеками за всё, но там проценты совсем символические.
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