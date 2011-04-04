"Зʼявилась інформація, що очільник управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш пʼяний за кермом ледь не спричинив аварію, а потім погрожував військовому прострелити ноги.
Кричав, що «всіх купить» і все у нього буде добре.
Ну це вже справді якась дикість та відчуття безкарності тотальне. Держслужбовець погрожує прострелити комусь ноги посеред вулиці у Києві.
Буде якась реакція? Чи знову «обурення буде навіть більше ніж у суспільства»?"
А проживає Павло Поляруш у цивільному шлюбі разом з Іриною Мудрою.
Нагадаю.
Ірина Мудра - заступниця Керівника Офісу Президента Єрмака.
Дуже цікаво.
О.Гончаренко