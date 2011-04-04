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Investor_K написав:Які банки в Україні частково повертають кошти за придбані за кордоном товари.
Знайшов лише Правекс... Може ще є?
Не совсем понятно что имеется в виду под "частково повертають кошти", раз возникает такой вопрос. У Сени в кэшбеках бывает категория Marketplaces под которую попадает в частности весь Aliexpress. Такое считается? Сеня, правда, не деньгами выплачивает. Ну и всякие Изя, Юнекс, Восток с кэшбеками за всё, но там проценты совсем символические.
Якщо хтось ще має можливість подорожувати, то з 1 жовтня для бізнес-лаунжів змінюється аплікуха. Я так розумію lounge key працювати не буде, бо банки рекомендують встановити visa airport companion. В ap store вже є. Карти підвязуються.
Hotab написав:Якщо хтось ще має можливість подорожувати, то з 1 жовтня для бізнес-лаунжів змінюється аплікуха. Я так розумію lounge key працювати не буде, бо банки рекомендують встановити visa airport companion. В ap store вже є. Карти підвязуються.