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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1862186318641865

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:20

Re: Байки про банки і не тільки....

"Зʼявилась інформація, що очільник управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш пʼяний за кермом ледь не спричинив аварію, а потім погрожував військовому прострелити ноги.

Кричав, що «всіх купить» і все у нього буде добре.

Ну це вже справді якась дикість та відчуття безкарності тотальне. Держслужбовець погрожує прострелити комусь ноги посеред вулиці у Києві.

Буде якась реакція? Чи знову «обурення буде навіть більше ніж у суспільства»?"

А проживає Павло Поляруш у цивільному шлюбі разом з Іриною Мудрою.

Нагадаю.

Ірина Мудра - заступниця Керівника Офісу Президента Єрмака.

Дуже цікаво.

О.Гончаренко
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:56

  moveton написав:
  Investor_K написав:Які банки в Україні частково повертають кошти за придбані за кордоном товари.

Знайшов лише Правекс... Може ще є?

Не совсем понятно что имеется в виду под "частково повертають кошти", раз возникает такой вопрос. У Сени в кэшбеках бывает категория Marketplaces под которую попадает в частности весь Aliexpress. Такое считается? Сеня, правда, не деньгами выплачивает. Ну и всякие Изя, Юнекс, Восток с кэшбеками за всё, но там проценты совсем символические.

https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... ya-koshtiv
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 09:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Якщо хтось ще має можливість подорожувати, то з 1 жовтня для бізнес-лаунжів змінюється аплікуха.
Я так розумію lounge key працювати не буде, бо банки рекомендують встановити visa airport companion. В ap store вже є. Карти підвязуються.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:21

  Hotab написав:Якщо хтось ще має можливість подорожувати, то з 1 жовтня для бізнес-лаунжів змінюється аплікуха.
Я так розумію lounge key працювати не буде, бо банки рекомендують встановити visa airport companion. В ap store вже є. Карти підвязуються.
так
Investor_K
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